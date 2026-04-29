Путін був готовий до угоди з Україною, але йому завадили "деякі люди", - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про результати своєї розмови із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, РФ "ще давно" була готова до мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Американський президент наголосив, що говорив із диктатором трохи про Іран, але переважно про Україну.

"У нас була дуже хороша розмова. Я думаю, що ми відносно швидко знайдемо рішення, сподіваюся. Чого він хоче? Я думаю, Путін хотів би бачити рішення, можу вам сказати. І це добре", - сказав Трамп.

Він додав, що країна-агресорка була готова до угоди "ще давно", але цьому завадили "деякі люди".

"Путін сказав мені, що хотів би долучитися до збагачення урану, якщо це допоможе нам його отримати. Я відповів, що волів би, аби він долучився до припинення війни з Україною", - розповів президент США.

Він також зробив заяву щодо часткового перемир'я. За його словами, він запропонував це Путіну.

"Я запропонував йому оголосити хоча б часткове перемир’я, і, гадаю, він може це зробити. Можливо, він зробить відповідну заяву", - зазначив Трамп.

Заява Трампа щодо планів Путіна

Нагадаємо, Дональд Трамп під час зустрічі з королем Британії Чарльзом III заявив, що російський диктатор хоче війни. Про це повідомила професійна читач по губах Нікола Хіклінг.

При цьому президент США, ймовірно, сказав про плани Путіна "знищити населення". Про яке саме населення йдеться - він не уточнив.

Нещодавно Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з главою Кремля і президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення війни. За його словами, ненависть між лідерами двох країн - це безумство.