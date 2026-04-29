Перемир'я з Україною на "день перемоги" і наближення угоди: Трамп і Путін провели розмову

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 квітня, провели телефонну розмову. Однією з головних тем обговорень стало врегулювання війни РФ проти України.

Як передає РБК-Україна , про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, розмова Трампа і Путіна тривала понад півтори години.

Диктатор висловив американському лідеру "підтримку" у зв'язку з замахом, який стався на урочистій вечері з журналістами у Вашингтоні.

Війна на Близькому Сході

"Основну увагу президенти приділили ситуації навколо Ірану та в Перській затоці", - додав він.

Помічник глави Кремля розповів, що Путін "вважає за правильне" рішення Трампа продовжити режим припинення вогню, щоб дати шанс переговорам.

Також диктатор поскаржився на "вкрай негативні наслідки" для всього світу, якщо США та Ізраїль вирішать відновити бойові дії проти Ірану. Потенційну наземну операцію на іранській території він вважає "зовсім неприйнятною".

Ушаков додав, що Путін зробив низку пропозицій для врегулювання розбіжностей навколо іранської ядерної програми.

Війна РФ проти України

У свою чергу Трамп, як розповів помічник Путіна, наголосив на важливості припинення бойових дій між РФ та Україною. Американський лідер запевнив, що контакти і з Москвою, і з Києвом продовжуватимуться.

"Трамп вірить, що угода, яка б поклала край конфлікту, вже близька", - додав Ушаков.

Путін нафантазував, що війська РФ "утримують стратегічну ініціативу" на фронті і нібито відтісняють з позицій українських воїнів. Також, за версією Москви, з початку року РФ передала Україні понад 20 тисяч тіл загиблих, а Україна Росії - "трохи більше 500".

Окремо Путін пригрозив, що цілі війни "будуть досягнуті в будь-якому випадку".

Ушаков сказав, що Трамп позитивно оцінив "Великоднє перемир'я".

"У зв'язку з цим Путін поінформував американського колегу про готовність оголосити перемир'я і на період святкування "дня перемоги". Трамп активно підтримав цю ініціативу, зазначивши, що свято знаменує нашу спільну перемогу над нацизмом у Другій світовій війні", - додав він.

Також, за словами помічника російського диктатора, низка ініціатив в економіці вже обговорюється між представниками Вашингтона та Москви.

Чи буде розмова Трампа із Зеленським

Радник президента України Дмитро Литвин прокоментував можливість розмови глави української держави Володимира Зеленського із Трампом найближчим часом.

"З цією Адміністрацією все дуже швидко і спонтанно. Може, зараз і не планується, а наступної хвилини вже може і плануватися. Поки що так бачимо за російськими повідомленнями, що вони більше про Іран і регіон говорили", - зазначив він.