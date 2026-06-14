"Трамп нас підставив": Ізраїль розкритикував угоду, що готується між США та Іраном, - Ynet

Ізраїльські чиновники вважають, що майбутня угода США та Ірану завдає шкоди інтересам Ізраїлю і не усуває загрози щодо ядерної та ракетної програм Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet .

Один із чиновників сказав виданню, що в Ізраїлі відчувають серйозне побоювання з приводу угоди. Найбільше країну турбує той факт, що Тель-Авів не може вплинути на зміст документа.

"Його голос не чути. Це погана угода. Ніхто цим не задоволений. Усі розуміють, що це погано для нас і завдає шкоди інтересам Ізраїлю", - сказав співрозмовник.

Інший ізраїльський чиновник висловився ще більш різко, заявивши, що: "Трамп нас підставив".

Третій співрозмовник сказав, що в регіоні цю угоду сприймають як результат тиску Ірану і поступок США. Він також висловив сумнів, що угода буде довговічною.

"У всякому разі, такий настрій у нашому регіоні, і тому угоду - принаймні в короткостроковій перспективі - вважатимуть провалом. Я, як і раніше, скептично ставлюся як до підписання угоди, так і до її довговічності", - додав він.

Також у Ynet вийшов ще більш детальний матеріал на цю тему. Видання зазначає, що нинішня рамкова угода, яку сторони мають намір підписати - не відповідає жодному з принципів, про які говорив Ізраїль на початку військової операції.

Зокрема, угода не містить будь-яких істотних положень щодо іранської ракетної програми, не вимагає ліквідації регіональної мережі посередників і не зачіпає питання зміни режиму.

Щодо ядерного питання теж є нюанс. США говорять про вивезення і знищення, а Іран лише про розведення. Тому є побоювання, що в майбутньому, можливо на наступний день після відходу Трампа - режим зможе швидко відновити гонку за ядерною зброєю.

Ізраїльські чиновники вважають, що Трамп хоче швидко покласти край війні і показати значне дипломатичне досягнення. І як підсумок, США готові піти на компроміс з питань, які Ізраїль вважає критично важливими для своєї нацбезпеки.

Ще тривожним моментом для Ізраїлю є економічне питання. Зокрема, навіть якщо іранські активи розморозять для закупівлі продовольства та медикаментів, зняття обмежень на експорт іранської нафти може поповнити скарбницю режиму мільярдами доларів.

Через це є побоювання, що частина цих грошей буде спрямована на відновлення військового потенціалу, розробку ракетних систем і зміцнення проксі-організацій у регіоні.