ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Затримок зарплат військовим у 2025 році не буде: у Раді назвали запобіжники

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 10:54
UA EN RU
Затримок зарплат військовим у 2025 році не буде: у Раді назвали запобіжники Фото: Роксолана Підласа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Затримок із зарплатами військовослужбовцям не буде. Уряд має кілька джерел для фінансування цих потреб.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За словами Підласи, фінальні потреби силового блоку зараз узагальнює Міністерство фінансів. Водночас Україна веде перемовини з Єврокомісією щодо можливості використання 6 млрд євро від ERA Loans на операційні військові видатки.

"Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони дійсно йдуть вже давно і на різних рівнях. Але найбільшим каталізатором стало те, що Україна досягла межі власного ресурсу, який можемо використовувати на оборону", - зазначила вона.

Дедлайн виплат

Підласа наголосила, що ключовий дедлайн пов’язаний із необхідністю виплат зарплат військовим з 1 листопада. "Після 1 листопада гроші теж є, але недостатньо", - сказала вона.

За її словами, рішення Єврокомісії дозволить уникнути ризиків у листопаді-грудні, коли зросте навантаження на бюджет.

Альтернативні варіанти підтримки

Наразі також тривають перемовини з окремими країнами щодо нових форматів підтримки, зокрема грантів чи спільних виробництв озброєнь. "Але найбільше проблем виникає з коштами партнерів на грошове забезпечення в оборонному секторі", - зауважила Підласа.

Вона додала, що європейцям політично простіше спрямовувати на зарплати військових ресурси від заморожених російських активів, ніж кошти власних платників податків.

Запобіжники уряду

За словами Підласи, навіть у разі тимчасових розривів ліквідності уряд має механізми реагування. "Ми не допустимо такої ситуації. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", - наголосила вона.

"Однозначно ситуація у 2025 році краща, ніж у 2022", - підсумувала голова бюджетного комітету.

Видатки на оборону

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.

Міністерство фінансів допускає ще одне збільшення видатків на оборону в держаному бюджеті на 2025 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Держбюджет
Новини
Зеленський сьогодні зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені
Зеленський сьогодні зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим