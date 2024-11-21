Гроші для сильних: як змінювався оборонний бюджет України від початку війни

В ухваленому Верховною Радою бюджеті України на 2025 рік військові видатки заплановані в сумі 2,22 трлн гривень. Це майже в сім раз більше, ніж станом на початок повномасштабної війни в 2022 році.

Як мінялись бюджети на оборону і нацбезпеку від початку війни, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Видатки на нацбезпеку та оборону за три роки

Повномасштабна війна, яку почала Росія в 2022 році, змусила Україну суттєво переглянути оборонний бюджет. Видатки на нацбезпеку й оборону, заплановані на 2022 рік у розмірі 323 млрд гривень, або 6% ВВП, були рекордними, але недостатніми для війни такої інтенсивності. В результаті за 2022 рік ці витрати склали 1 трлн 536,6 млрд гривень, що дорівнює 32,5% ВВП.

У 2023 році на національну безпеку та оборону в державному бюджеті заклали 1 трлн 141 млрд грн, або 18,2% ВВП. Зокрема, фінансове забезпечення сил оборони становило 13,85% ВВП. Серед усіх видатків державного бюджету оборонні склали 43,4%. При цьому дефіцит бюджету прогнозували у понад 20% ВВП.

У держбюджеті на 2024 рік на національну безпеку та оборону заклали майже половин у всіх витрат – 1 трлн 692 млрд грн, або 21,6% ВВП. Ця сума перевищила минулорічну на майже пів трильйона гривень. На фінансування виробництва зброї та боєприпасів передбачили 51 млрд грн, що в 4,2 рази більше, ніж у попередньому році. На закупівлю дронів виділили 43,3 млрд грн. Дефіцит бюджету очікується на рівні 614,5 млрд грн.

У бюджеті на 2025 рік витрати на оборону закладено в сумі 2 трлн 223 млрд грн (26,3% прогнозного ВВП). Ця сума на понад пів трильйона більша за видатки 2024 року. Плановий дефіцит становитиме 1,6 трлн грн, або 19,4% ВВП.

Видатки на нацбезпеку та оборону

2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 1,14 трлн гривень (18,2% ВВП) 1,69 трлн гривень (21,6% ВВП) 2,22 трлн гривень (26,3% ВВП)

Міністерство оборони

У 2023 році Міноборони отримало 857,9 млрд грн. Із цієї суми 494,1 млрд грн було спрямовано на забезпечення Збройних сил України, включаючи підготовку військ, медичне забезпечення та соціальні виплати ветеранам. На закупівлю та модернізацію озброєння і техніки виділили понад 350 млрд грн. На житло для військових передбачили 136,1 млн грн.

У 2024 році бюджет Міноборони зріс до 1 трлн 164 млрд грн, що на 306,1 млрд більше за попередній. З них 882,8 млрд грн виділили на забезпечення ЗСУ. Оборонні закупівлі склали близько 265 млрд грн. На житло передбачили 100,7 млн грн.

У 2025 році фінансування Міноборони зросте до 1 трлн 530 млрд грн (+366 млрд грн до 2024 року). На ЗСУ заплановано трохи більше 1 трлн грн. На закупівлю та модернізацію озброєння і техніки передбачено 455,8 млрд грн. Також 54,5 млрд грн буде спрямовано на розвиток оборонної промисловості — на 3,5 млрд більше, ніж у 2024 році. Держава виділить 500 млн грн на підтримку програми доступних кредитів для оборонних підприємств.

На Головне управління розвідки Міноборони у 2025 мають перерахувати 24,9 млрд, що на 6,8 млрд грн більше за бюджет-2024 (18,1 млрд) і на 13,4 млрд грн за 2023 рік (11,5 млрд).

На житло у трьох бюджетах вказані однакові видатки – по 150 мільйонів гривень.

Видатки на Міністерство оборони

2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 857,9 млрд грн 1,16 трлн грн 1,53 трлн грн

Міністерство внутрішніх справ

МВС України є одним із найбільших міністерств країни за кількістю підпорядкованих органів і структур, а також за обсягом фінансування. Попри те, що під час війни фінансування Міністерства оборони перевищує бюджет МВС, останнє залишається одним із ключових відомств, до складу якого входять НГУ, ДСНС, ДПСУ та ДМС.

Зокрема, в бюджеті на 2023 рік на МВС розрахували 209,7 млрд грн. На забезпечення діяльності органів, установ та підготовку кадрів було виділено 12,6 млрд грн. На боротьбу з організованою злочинністю та корупцією – 7,3 млрд грн. Ще 4,4 млрд грн направили на створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту.

У 2024 році бюджет міністерства зріс до 324,2 млрд грн (+114,5 млрд грн). На забезпечення діяльності МВС і профільних закладів освіти передбачено 17 млрд грн. На боротьбу з організованою злочинністю та корупцією виділили 7,5 млрд грн (+200 млн грн). На авіаційну систему безпеки передбачено 1,5 млрд грн (- 2,9 млрд грн).

У 2025 році кошторис МВС досяг рекордних 419,6 млрд грн (+95,4 млрд грн порівняно з 2024 роком). На забезпечення діяльності та освіту профільних закладів заплановано 13,3 млрд грн (-3,7 млрд грн). На боротьбу з організованою злочинністю залишається 7,5 млрд грн, а на авіаційну систему – 840 млн грн (- 660 млн грн).

Фінансування Державної прикордонної служби у 2023 році склало 33,2 млрд грн. На розвідувальну діяльність виділили 494 млн грн, на житло для військових – 200 млн грн.

У 2024 році бюджет ДПСУ зріс до 61,9 млрд грн (+28,7 млрд грн). Розвідувальна діяльність отримала 692 млн грн. На житло виділено 150 млн грн (-50 млн грн).

У 2025 році фінансування сягне 97,2 млрд грн. На розвідку виділено 697 млн грн (+5 млн грн). На житло для військових – 200 млн грн.

Національна гвардія України у 2023 році отримала 47 млрд грн, з яких 327,1 млн грн спрямували на житло для військових. У 2024 році фінансування зросло до 104,2 млрд грн (+57,2 млрд грн), на житло – 327,1 млн грн. У 2025 році планується 156,8 млрд грн (+52,6 млрд грн), на житло – 353,1 млн грн.

Нацполіціяя та міграційна служба, які також є частиною системи МВС, мають наступні бюджети.

Національна поліція України:

2023 рік – 68,6 млрд грн;

2024 рік – 89,8 млрд грн (+21,2 млрд грн);

2025 рік – 104,3 млрд грн (+14,5 млрд грн).

Державна міграційна служба:

2023 рік – 4,3 млрд грн;

2024 рік – 5,6 млрд грн (+1,3 млрд грн);

2025 рік – 2,1 млрд грн (-3,5 млрд грн).

Видатки на Міністерство внутрішніх справ

2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 209,7 млрд грн 324,2 млрд грн 419,6 млрд грн

Інші силові органи

Служба безпеки України у 2025 році отримає 41,3 млрд грн, що на 19,1 млрд грн більше порівняно з 2024 роком і на 22,2 млрд грн більше за 2023 рік. На забезпечення житлом співробітників СБУ у 2025 році передбачено 180 млн грн, що на понад 500 млн грн менше, ніж у 2024 році, але на 59,5 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Служба зовнішньої розвідки, яка діє на базі СБУ, у 2025 році отримає 6,3 млрд – це на 400 млн грн вище за бюджет 2024 року (5,9 млрд) і на 1,6 млрд вище за 2023 рік (4,6 млрд). Витрати на житло у 2025 і 2024 передбачено по 150 млн грн, а у 2023 — 125 млн грн.

Національне антикорупційне бюро: у 2025 отримає 2,1 млрд – це на 300 млн грн більше, ніж у 2024 році (1,8 млрд) та на 900 млн перевищує бюджет на 2023 рік (1,2 млрд).

Державне бюро розслідувань отримає по 3,7 млрд грн у 2024 та 2025 роках, що на 1,3 млрд більше, ніж у 2023 році.

Рада національної безпеки і оборони у 2025 — 338,5 млн грн (+ 24,7 і 56,2 млн грн відповідно за 2024-2023).