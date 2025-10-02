Задержек зарплат военным в 2025 году не будет: в Раде назвали предохранители

Задержек с зарплатами военнослужащим не будет. Правительство имеет несколько источников для финансирования этих потребностей.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По словам Пидласы, финальные потребности силового блока сейчас обобщает Министерство финансов. В то же время Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о возможности использования 6 млрд евро от ERA Loans на операционные военные расходы.

"Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны действительно идут уже давно и на разных уровнях. Но самым большим катализатором стало то, что Украина достигла предела собственного ресурса, который можем использовать на оборону", - отметила она.

Дедлайн выплат

Пидласа подчеркнула, что ключевой дедлайн связан с необходимостью выплат зарплат военным с 1 ноября. "После 1 ноября деньги тоже есть, но недостаточно", - сказала она.

По ее словам, решение Еврокомиссии позволит избежать рисков в ноябре-декабре, когда возрастет нагрузка на бюджет.

Альтернативные варианты поддержки

Сейчас также продолжаются переговоры с отдельными странами относительно новых форматов поддержки, в частности грантов или совместных производств вооружений. "Но больше всего проблем возникает со средствами партнеров на денежное обеспечение в оборонном секторе", - отметила Пидласа.

Она добавила, что европейцам политически проще направлять на зарплаты военных ресурсы от замороженных российских активов, чем средства собственных налогоплательщиков.

Предохранители правительства

По словам Пидласы, даже в случае временных разрывов ликвидности правительство имеет механизмы реагирования. "Мы не допустим такой ситуации. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ", - подчеркнула она.

"Однозначно ситуация в 2025 году лучше, чем в 2022", - подытожила глава бюджетного комитета.