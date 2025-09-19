ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Уряд планує ще раз збільшити видатки на оборону в бюджеті-2025

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 11:06
UA EN RU
Уряд планує ще раз збільшити видатки на оборону в бюджеті-2025 Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів допускає ще одне збільшення видатків на оборону в держаному бюджеті на 2025 рік. Зміни до бюджету - це тільки питання часу.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Раді.

"Чи будемо ми звертатися з потребою додатково на сектор безпеки і оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз", - сказав він.

За його словами, це рішення викликане ситуацією на полі бою. "Ми готові і будемо оперативно реагувати, незважаючи на те, що іноді нам доведеться приймати складні рішення".

Марченко повідомив, що зараз проводяться консультації з представниками с сектор безпеки і оборони, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр.

"У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс", - сказав він та додав, що зміни до бюджету - це тільки питання часу.

Марченко заявив, що усі доходи бюджету, які заплановані в бюджеті на 2026 рік в сумі 2,8 млрд гривень, будуть спрямовані на сектор безпеки та оборони.

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.

У проєкті держбюджету на наступний рік закладений сценарій продовження війни увесь 2026 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Держбюджет Війна в Україні
Новини
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто