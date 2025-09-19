Уряд планує ще раз збільшити видатки на оборону в бюджеті-2025
Міністерство фінансів допускає ще одне збільшення видатків на оборону в держаному бюджеті на 2025 рік. Зміни до бюджету - це тільки питання часу.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Раді.
"Чи будемо ми звертатися з потребою додатково на сектор безпеки і оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз", - сказав він.
За його словами, це рішення викликане ситуацією на полі бою. "Ми готові і будемо оперативно реагувати, незважаючи на те, що іноді нам доведеться приймати складні рішення".
Марченко повідомив, що зараз проводяться консультації з представниками с сектор безпеки і оборони, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр.
"У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс", - сказав він та додав, що зміни до бюджету - це тільки питання часу.
Марченко заявив, що усі доходи бюджету, які заплановані в бюджеті на 2026 рік в сумі 2,8 млрд гривень, будуть спрямовані на сектор безпеки та оборони.
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.
У проєкті держбюджету на наступний рік закладений сценарій продовження війни увесь 2026 рік.