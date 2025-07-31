Рада збільшила видатки на оборону на 412 млрд гривень

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412,4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту на каналі "Рада" на Youtube.

Проєкт №13573 в цілому підтримали 332 депутати.

Проєкт був поданий сьогодні керівництвом Ради на заміну аналогічному проєкту №13439-3, раніше ухваленому в першому читанні.

З нього прибрали додаткові видатки, які не стосуються оборони, зокрема, витрати на прокуратуру. Крім того, у законі вже немає вилучення 8 млрд гривень з бюджету Києва.

Видатки на оборону

Законопроєкт пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку та оборону на 412,4 млрд гривень.

Додаткові видатки по загальному фонду становлять 401,6 млрд гривень, у тому числі для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 310,8 млрд гривень;

системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) - 84,1 млрд гривень;

Служби безпеки - 1,6 млрд гривень;

Головного управління розвідки Міноборони - 4,5 млрд гривень;

Адміністрації Держспецзв’язку - 64,5 млн гривень;

Управління державної охорони - 505 млн гривень.

Джерела коштів

Для покриття додаткових видатків пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147,5 млрд гривень та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд гривень: за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 184,9 млрд гривень з одночасним зменшенням обсягу платежів з погашення боргу на 65,1 млрд гривень.

У законі є норма про новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року:

60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення)

30% - Держспецзв’язку на дрони,

10% - на потреби бригад.

Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету, є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік, зокрема середньомісячної заробітної плати та прибутку прибуткових підприємств, а також зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема: