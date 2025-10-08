Затримки понад 6 годин: УЗ оновила інформацію щодо руху поїздів через Ніжин

Затримки поїздів 8 жовтня

Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.

У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.

Через російські атаки на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.

У зв’язку з цим низка поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.