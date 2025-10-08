Задержки более 6 часов: УЗ обновила информацию о движении поездов через Нежин

Задержки поездов 8 октября

Напомним, ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.

В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.

Из-за российских атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.

В связи с этим ряд поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживаются или временно отменены.