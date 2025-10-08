ua en ru
Рух поїздів УЗ через Ніжин ускладнено: що відомо про затримки і зміни маршрутів

Україна, Середа 08 жовтня 2025 08:15
Рух поїздів УЗ через Ніжин ускладнено: що відомо про затримки і зміни маршрутів Ілюстративне фото: Укрзалізниця (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Через ворожі атаки рух поїздів від Ніжина до Києва ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Через ворожі атаки на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.

У зв’язку з цим кілька поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.

Так, змінені маршрути матимуть наступні поїзди:

  • №46 Ужгород - Харків,
  • №113 Харків - Львів,
  • 786 Київ — Терещенська,
  • №116 Київ - Суми,
  • 779 Суми - Київ;
  • 787 Терещенська - Київ.

Потяги №143/144 Суми — Львів і №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на 2 години.

Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть потяги: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин - Київ-Волинський, №6907 Ніжин - Київ (Північна), №6909 Ніжин - Київ (Північна) та №6674 Немішаєве - Святошин.

Для забезпечення пасажирського сполучення за зміненими маршрутами курсуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич. Укрзалізниця закликає пасажирів враховувати зміни та заздалегідь уточнювати розклад руху поїздів.

Затримки та скасування поїздів через обстріли

У понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

