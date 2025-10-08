"Шахеди" били по Ніжину й Прилуках: "прильоти" по залізниці, енергооб’єкту та нафтобазі
Вночі проти 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Чернігівській області. Основні удари припали на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Ніжина та Чернігівську ОВА.
За даними Ніжинської міської ради, противник спрямовував 12 "Шахедів" по товарному ешелону на перегоні "Носівка-Ніжин". Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух поїздів у напрямку Києва тимчасово зупинено - потяги прямують лише до станції Носівка.
Також зафіксовано влучання по одному з енергооб’єктів Ніжина, що спричинило аварійні відключення електропостачання у кількох районах міста. Руйнувань зазнала складська інфраструктура "Укрзалізниці" - сталася масштабна пожежа на даху приміщення. За попередніми даними, жертв немає.
Чернігівська ОВА повідомила, що загалом за добу область зазнала 50 обстрілів, більшість - із застосуванням FPV-дронів. Постраждали 23 населені пункти у семи громадах.
У Новгороді-Сіверському поранення дістала 44-річна жінка, у Семенівській громаді внаслідок дронової атаки зруйновано житловий будинок і знищено авто, травмована 70-річна місцева мешканка. Ще один поранений - 56-річний водій дорожнього підприємства, по спецавтомобілю якого ворог вдарив безпілотником.
У Прилуках "Шахед" влучив у нафтобазу, спричинивши пожежу, а в Семенівці - в адміністративну будівлю. У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт.
Обстріли Чернігова та області
Впродовж останнього тижня Росія здійснює масовані удари по енергетичній інфраструктурі Чернігова та області. Особливо складною ситуація стала після атак, що відбулися на початку жовтня.
Основна ціль ворога - Ніжин, Бобровиця, Прилуки. Через обстріли у цих містах були значні перебої з електро та водопостачанням.
За даними "Чернігівобленерго", сьогодні російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.
Також через ворожі удари рух поїздів від Ніжина до Києва і навпаки - ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено