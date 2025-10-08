"Шахеди" били по Ніжину й Прилуках: "прильоти" по залізниці, енергооб’єкту та нафтобазі

Вночі проти 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Чернігівській області. Основні удари припали на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Ніжина та Чернігівську ОВА.

За даними Ніжинської міської ради, противник спрямовував 12 "Шахедів" по товарному ешелону на перегоні "Носівка-Ніжин". Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух поїздів у напрямку Києва тимчасово зупинено - потяги прямують лише до станції Носівка.

Також зафіксовано влучання по одному з енергооб’єктів Ніжина, що спричинило аварійні відключення електропостачання у кількох районах міста. Руйнувань зазнала складська інфраструктура "Укрзалізниці" - сталася масштабна пожежа на даху приміщення. За попередніми даними, жертв немає.

Чернігівська ОВА повідомила, що загалом за добу область зазнала 50 обстрілів, більшість - із застосуванням FPV-дронів. Постраждали 23 населені пункти у семи громадах.

У Новгороді-Сіверському поранення дістала 44-річна жінка, у Семенівській громаді внаслідок дронової атаки зруйновано житловий будинок і знищено авто, травмована 70-річна місцева мешканка. Ще один поранений - 56-річний водій дорожнього підприємства, по спецавтомобілю якого ворог вдарив безпілотником.

У Прилуках "Шахед" влучив у нафтобазу, спричинивши пожежу, а в Семенівці - в адміністративну будівлю. У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт.