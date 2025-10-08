Через обстріли на Чернігівщині обмежено рух поїздів: як курсують 8 жовтня

Через ворожі обстріли на Ніжинському напрямку зранку 8 жовтня обмежено рух поїздів. Частина рейсів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримки поїздів Станом на 09:30 із затримками курсують такі поїзди: №786 Київ - Терещенська;

№116 Київ - Суми (відправлення з Києва);

№779 Суми - Київ;

№46 Ужгород - Харків;

№113 Харків - Львів;

№787 Терещенська - Київ. Як дістатися до місця призначення Разом із місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та у зворотному напрямку. Приміські поїзди продовжать курсувати за звичним графіком, але станція Носівка тимчасово стане початковою або кінцевою. Серед них: №6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38-10:02);

№6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18-10:38);

№6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35-11:51);

№6912 Київ Волинський - Носівка (12:02-14:28);

№6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59-11:26);

№6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30-13:46);

№6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42-16:06);

№6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43-17:55);

№6925 Носівка - Київ Волинський (17:28-19:55). Що радять пасажирам "Укрзалізниця" просить пасажирів уважно стежити за офіційними повідомленнями компанії, слухати оголошення на вокзалах і від поїзних бригад. Актуальну інформацію про затримки поїздів далекого сполучення можна перевірити за посиланням.