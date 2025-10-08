Через обстріли на Чернігівщині обмежено рух поїздів: як курсують 8 жовтня
Через ворожі обстріли на Ніжинському напрямку зранку 8 жовтня обмежено рух поїздів. Частина рейсів затримується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Затримки поїздів
Станом на 09:30 із затримками курсують такі поїзди:
- №786 Київ - Терещенська;
- №116 Київ - Суми (відправлення з Києва);
- №779 Суми - Київ;
- №46 Ужгород - Харків;
- №113 Харків - Львів;
- №787 Терещенська - Київ.
Як дістатися до місця призначення
Разом із місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та у зворотному напрямку.
Приміські поїзди продовжать курсувати за звичним графіком, але станція Носівка тимчасово стане початковою або кінцевою.
Серед них:
- №6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38-10:02);
- №6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18-10:38);
- №6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35-11:51);
- №6912 Київ Волинський - Носівка (12:02-14:28);
- №6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59-11:26);
- №6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30-13:46);
- №6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42-16:06);
- №6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43-17:55);
- №6925 Носівка - Київ Волинський (17:28-19:55).
Що радять пасажирам
"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно стежити за офіційними повідомленнями компанії, слухати оголошення на вокзалах і від поїзних бригад.
Актуальну інформацію про затримки поїздів далекого сполучення можна перевірити за посиланням.
Що відомо про обстріл Чернігівщини
Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.
У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.