Задержана женщина, которая первой приехала на скорой к дому под Киевом, - Буданов

Женщина, которая на автомобиле скорой помощи первой прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке, задержана. Установлено, что она производила предварительную разведку объекта.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

По его словам, подозреваемая действовала по заранее подготовленному плану. Она приобрела автомобиль скорой помощи, переоделась в форму медицинского персонала и вместе с водителем по меньшей мере за трое суток до событий проводила разведку объекта.

В телефоне женщины обнаружили фото и переписку, в том числе с Telegram-каналами, массово распространяющими информацию о ситуации.

Мотивы и состояние пострадавших

Пока мотивы действий задержанной выясняются. Буданов предположил, что это могла быть как личная заинтересованность - стремление к популярности или деньгам, так и возможная антигосударственная цель.

"Нельзя просто все сбросить на деятельность провокаторов. Эта ситуация показала напряженность в обществе и то, что есть проблемы, которые нужно решать", - подчеркнул глава ОП.

Он также добавил, что граждане, действительно нуждавшиеся в медицинской помощи, сейчас находятся в больнице. В то же время большинство лиц, находившихся в доме, такой помощи не требовали.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Перед этим в сети сообщили о вероятном содержании в его подвале мужчин, которые самовольно оставили воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, они были обнаружены после самовольного оставления места службы.

Позже в Нацгвардии назначили служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Там подчеркнули, что по ее результатам виновных привлекут к ответственности.