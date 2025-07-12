Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві майже на рік перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежили рух транспорту по ній.

Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Тим часом у КМДА повідомили про закриття фунікулера й пояснили, з чим це пов'язано та як довго пасажири не зможуть ним користуватись.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба КМДА, Google Maps.

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