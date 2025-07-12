Пробок не избежать? В Киеве частично перекрывают важный тоннель и улицу (карта)

Сегодня, 12 июля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта в тоннеле под важным путепроводом на Дорогожичах в Шевченковском районе, а также по одной из улиц в Печерском районе города.
Подробнее о том, какие именно локации водителям лучше объезжать, чтобы не попасть в возможную пробку, а также как долго продлятся введенные для транспорта изменения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации, опубликованной пресс-службой Киевской городской государственной администрации - со ссылкой на КК "Киевавтодор" - утром и днем субботы, 12 июля, движение транспорта частично ограничивают в тоннеле под путепроводом на пересечении:
Речь идет о мосте, расположенном недалеко от станции метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе столицы.
Отмечается, что ограничения для транспорта вводят:
Уточняется, что работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.
В Киевской городской госадминистрации - со ссылкой на КК "Киевавтодор" - сообщили, что с 12 июля в Киеве будет введено еще одно изменение для водителей.
Речь идет о частичном ограничении движения транспорта по улице Михаила Бойчука в Печерском районе города.
Согласно информации КГГА, такие изменения будут действовать до 10 августа (в этот период дорожники КП ДЭУ Печерского района будут проводить текущий ремонт улицы).
Отмечается, что работы будут продолжаться:
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве почти на год перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничили движение транспорта по ней.
Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Тем временем в КГГА сообщили о закрытии фуникулера и объяснили, с чем это связано и как долго пассажиры не смогут им пользоваться.
Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба КГГА, Google Maps.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.