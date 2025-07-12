RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Пробок не избежать? В Киеве частично перекрывают важный тоннель и улицу (карта)

В Киеве сегодня частично перекрывают важный тоннель и улицу в разных районах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 12 июля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта в тоннеле под важным путепроводом на Дорогожичах в Шевченковском районе, а также по одной из улиц в Печерском районе города.

Подробнее о том, какие именно локации водителям лучше объезжать, чтобы не попасть в возможную пробку, а также как долго продлятся введенные для транспорта изменения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Движение по какому тоннелю в Киеве будет затруднено

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Киевской городской государственной администрации - со ссылкой на КК "Киевавтодор" - утром и днем субботы, 12 июля, движение транспорта частично ограничивают в тоннеле под путепроводом на пересечении:

  • улицы Елены Телиги;
  • улицы Юрия Ильенко;
  • улицы Щусева.

Речь идет о мосте, расположенном недалеко от станции метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе столицы.

Месторасположение путепровода (карта: google.com/maps)

Отмечается, что ограничения для транспорта вводят:

  • в направлении станция метро "Почайна";
  • пока дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут очищать водосборные камеры в тоннеле (ориентировочно - с 9:00 до 16:00).

Движение транспорта ограничивают в направлении Почайной (Петровки) (карта: google.com/maps)

Уточняется, что работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Где еще ограничивают движение транспорта и как надолго

В Киевской городской госадминистрации - со ссылкой на КК "Киевавтодор" - сообщили, что с 12 июля в Киеве будет введено еще одно изменение для водителей.

Речь идет о частичном ограничении движения транспорта по улице Михаила Бойчука в Печерском районе города.

Месторасположение улицы Михаила Бойчука (карта: google.com/maps)

Согласно информации КГГА, такие изменения будут действовать до 10 августа (в этот период дорожники КП ДЭУ Печерского района будут проводить текущий ремонт улицы).

Отмечается, что работы будут продолжаться:

  • на нечетной стороне проезжей части улицы;
  • на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.

Схема ограничения движения транспорта (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве почти на год перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничили движение транспорта по ней.

Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Тем временем в КГГА сообщили о закрытии фуникулера и объяснили, с чем это связано и как долго пассажиры не смогут им пользоваться.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба КГГА, Google Maps.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевОграничение движенияАвтомобильное движениеСоветы водителям