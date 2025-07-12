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Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта)

Субота 12 липня 2025 07:30
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Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта) У Києві сьогодні частково перекривають важливий тунель і вулицю у різних районах (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 12 липня, у Києві частково обмежують рух транспорту в тунелі під важливим шляхопроводом на Дорогожичах у Шевченківському районі, а також однією з вулиць у Печерському районі міста.

Докладніше про те, які саме локації водіям краще оминати, щоб не потрапити у можливий затор, а також як довго триватимуть запроваджені для транспорту зміни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Рух яким тунелем у Києві буде ускладнено

Згідно з інформацією, опублікованою прес-службою Київської міської державної адміністрації - із посиланням на КК "Київавтодор" - зранку та вдень суботи, 12 липня, рух транспорту частково обмежують в тунелі під шляхопроводом на перетині:

  • вулиці Олени Теліги;
  • вулиці Юрія Іллєнка;
  • вулиці Щусєва.

Йдеться про міст, розташований неподалік станції метро "Дорогожичі" у Шевченківському районі столиці.

Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта)Місцерозташування шляхопроводу (карта: google.com/maps)

Зазначається, що обмеження для транспорту запроваджують:

  • у напрямку станція метро "Почайна";
  • допоки дорожники КП ШЕУ Шевченківського району очищатимуть водозбірні камери в тунелі (орієнтовно - з 9:00 до 16:00).

Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта)Рух транспорту обмежують у напрямку Почайної (Петрівки) (карта: google.com/maps)

Уточнюється, що роботи виконуватимуться за сприятливих погодних умов.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.

Де ще обмежують рух транспорту та як надовго

У Київській міській держадміністрації - із посиланням на КК "Київавтодор" - повідомили, що з 12 липня у Києві буде запроваджено ще одну зміну для водіїв.

Йдеться про часткове обмеження руху транспорту вулицею Михайла Бойчука у Печерському районі міста.

Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта)Місцерозташування вулиці Михайла Бойчука (карта: google.com/maps)

Згідно з інформацією КМДА, такі зміни діятимуть до 10 серпня (у цей період дорожники КП ШЕУ Печерського району проводитимуть поточний ремонт вулиці).

Зазначається, що роботи триватимуть:

  • на непарній стороні проїжджої частини вулиці;
  • на ділянці від Військового проїзду до вулиці Професора Підвисоцького.

Заторів не уникнути? У Києві частково перекривають важливий тунель і вулицю (карта)Схема обмеження руху транспорту (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві майже на рік перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежили рух транспорту по ній.

Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Тим часом у КМДА повідомили про закриття фунікулера й пояснили, з чим це пов'язано та як довго пасажири не зможуть ним користуватись.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для пішоходів і транспорту.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба КМДА, Google Maps.

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