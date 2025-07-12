Пробок не избежать? В Киеве частично перекрывают важный тоннель и улицу (карта)
Сегодня, 12 июля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта в тоннеле под важным путепроводом на Дорогожичах в Шевченковском районе, а также по одной из улиц в Печерском районе города.
Подробнее о том, какие именно локации водителям лучше объезжать, чтобы не попасть в возможную пробку, а также как долго продлятся введенные для транспорта изменения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Движение по какому тоннелю в Киеве будет затруднено
Согласно информации, опубликованной пресс-службой Киевской городской государственной администрации - со ссылкой на КК "Киевавтодор" - утром и днем субботы, 12 июля, движение транспорта частично ограничивают в тоннеле под путепроводом на пересечении:
- улицы Елены Телиги;
- улицы Юрия Ильенко;
- улицы Щусева.
Речь идет о мосте, расположенном недалеко от станции метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе столицы.
Месторасположение путепровода (карта: google.com/maps)
Отмечается, что ограничения для транспорта вводят:
- в направлении станция метро "Почайна";
- пока дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут очищать водосборные камеры в тоннеле (ориентировочно - с 9:00 до 16:00).
Движение транспорта ограничивают в направлении Почайной (Петровки) (карта: google.com/maps)
Уточняется, что работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.
Где еще ограничивают движение транспорта и как надолго
В Киевской городской госадминистрации - со ссылкой на КК "Киевавтодор" - сообщили, что с 12 июля в Киеве будет введено еще одно изменение для водителей.
Речь идет о частичном ограничении движения транспорта по улице Михаила Бойчука в Печерском районе города.
Месторасположение улицы Михаила Бойчука (карта: google.com/maps)
Согласно информации КГГА, такие изменения будут действовать до 10 августа (в этот период дорожники КП ДЭУ Печерского района будут проводить текущий ремонт улицы).
Отмечается, что работы будут продолжаться:
- на нечетной стороне проезжей части улицы;
- на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.
Схема ограничения движения транспорта (схема: kyivcity.gov.ua)
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве почти на год перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничили движение транспорта по ней.
Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Тем временем в КГГА сообщили о закрытии фуникулера и объяснили, с чем это связано и как долго пассажиры не смогут им пользоваться.
Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба КГГА, Google Maps.
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