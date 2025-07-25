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Затори в Києві вже ввечері? Водіїв попередили про обмеження на важливій площі (схема)

П'ятниця 25 липня 2025 07:30
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Затори в Києві вже ввечері? Водіїв попередили про обмеження на важливій площі (схема) У Києві частково перекриватимуть популярну площу - у певні години (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 25 липня, у Києві частково обмежуватимуть рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До якого числа та де саме будуть обмежувати рух

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту обмежуватимуть Солом'янською площею столиці:

  • з п'ятниці, 25 липня;
  • до понеділка, 28 липня.

Уточнюється, що зміни для водіїв стосуються ділянки:

  • від вулиці Солом'янської;
  • до проспекту Повітряних Сил;
  • до вулиці Митрополита Василя Липківського.

Затори в Києві вже ввечері? Водіїв попередили про обмеження на важливій площі (схема)Де саме на площі обмежують рух транспорту (карта: kyivcity.gov.ua)

У чому причина обмежень і в які години може бути затор

Згідно з інформацією КМДА, обмеження для водіїв запроваджують через те, що у цей період дорожники КП ШЕУ Солом'янського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Громадянам пояснили, що рух Солом'янською площею планується обмежувати у певні години:

  • з 21:00 (ввечері);
  • до 5:00 (зранку).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що Солом'янська площа (у Солом'янському районі міста Києва) - важлива транспортна розв'язка, яка в цілому розташована між:

  • проспектом Повітряних Сил;
  • вулицею Дениса Монастирського;
  • вулицею Митрополита Василя Липківського;
  • вулицею Солом'янською.

Затори в Києві вже ввечері? Водіїв попередили про обмеження на важливій площі (схема)Місцерозташування Солом'янської площі в Києві (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Згодом забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Крім того, у столиці майже на рік закрили важливий пішохідний міст і частково обмежили рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

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Київ Обмеження руху Автомобільний рух Соломенский район Поради водіям
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