Затори в Києві вже ввечері? Водіїв попередили про обмеження на важливій площі (схема)
Відсьогодні, 25 липня, у Києві частково обмежуватимуть рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
До якого числа та де саме будуть обмежувати рух
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту обмежуватимуть Солом'янською площею столиці:
- з п'ятниці, 25 липня;
- до понеділка, 28 липня.
Уточнюється, що зміни для водіїв стосуються ділянки:
- від вулиці Солом'янської;
- до проспекту Повітряних Сил;
- до вулиці Митрополита Василя Липківського.
Де саме на площі обмежують рух транспорту (карта: kyivcity.gov.ua)
У чому причина обмежень і в які години може бути затор
Згідно з інформацією КМДА, обмеження для водіїв запроваджують через те, що у цей період дорожники КП ШЕУ Солом'янського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.
Громадянам пояснили, що рух Солом'янською площею планується обмежувати у певні години:
- з 21:00 (ввечері);
- до 5:00 (зранку).
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що Солом'янська площа (у Солом'янському районі міста Києва) - важлива транспортна розв'язка, яка в цілому розташована між:
- проспектом Повітряних Сил;
- вулицею Дениса Монастирського;
- вулицею Митрополита Василя Липківського;
- вулицею Солом'янською.
Місцерозташування Солом'янської площі в Києві (карта: google.com/maps)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Згодом забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
Крім того, у столиці майже на рік закрили важливий пішохідний міст і частково обмежили рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською.
Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.
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