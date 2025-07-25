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Пробки в Киеве уже вечером? Водителей предупредили об ограничениях на важной площади (схема)

Пятница 25 июля 2025 07:30
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Пробки в Киеве уже вечером? Водителей предупредили об ограничениях на важной площади (схема) В Киеве будут частично перекрывать популярную площадь - в определенные часы (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 25 июля, в Киеве будут частично ограничивать движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

До какого числа и где именно будут ограничивать движение

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта будут ограничивать на Соломенской площади столицы:

  • с пятницы, 25 июля;
  • до понедельника, 28 июля.

Уточняется, что изменения для водителей касаются участка:

  • от улицы Соломенской;
  • до проспекта Воздушных Сил;
  • до улицы Митрополита Василия Липкивского.

Пробки в Киеве уже вечером? Водителей предупредили об ограничениях на важной площади (схема)Где именно на площади ограничивают движение транспорта (карта: kyivcity.gov.ua)

В чем причина ограничений и в какие часы может быть пробка

Согласно информации КГГА, ограничения для водителей вводят из-за того, что в этот период дорожники КП ДЭУ Соломенского района будут обустраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Гражданам объяснили, что движение по Соломенской площади планируется ограничивать в определенные часы:

  • с 21:00 (вечером);
  • до 5:00 (утром).

"В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что Соломенская площадь (в Соломенском районе города Киева) - важная транспортная развязка, которая в целом расположена между:

  • проспектом Воздушных Сил;
  • улицей Дениса Монастырского;
  • улицей Митрополита Василия Липкивского;
  • улицей Соломенской.

Пробки в Киеве уже вечером? Водителей предупредили об ограничениях на важной площади (схема)Месторасположение Соломенской площади в Киеве (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Позже запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Кроме того, в столице почти на год закрыли важный пешеходный мост и частично ограничили движение транспорта по улице Саперно-Слободской.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства в Киеве метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

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Киев Ограничение движения Автомобильное движение Соломенский район Советы водителям
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