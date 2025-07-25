Пробки в Киеве уже вечером? Водителей предупредили об ограничениях на важной площади (схема)

С сегодняшнего дня, 25 июля, в Киеве будут частично ограничивать движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

До какого числа и где именно будут ограничивать движение

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта будут ограничивать на Соломенской площади столицы:

с пятницы, 25 июля;

до понедельника, 28 июля.

Уточняется, что изменения для водителей касаются участка:

от улицы Соломенской;

до проспекта Воздушных Сил;

до улицы Митрополита Василия Липкивского.

Где именно на площади ограничивают движение транспорта (карта: kyivcity.gov.ua)

В чем причина ограничений и в какие часы может быть пробка

Согласно информации КГГА, ограничения для водителей вводят из-за того, что в этот период дорожники КП ДЭУ Соломенского района будут обустраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Гражданам объяснили, что движение по Соломенской площади планируется ограничивать в определенные часы:

с 21:00 (вечером);

до 5:00 (утром).

"В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что Соломенская площадь (в Соломенском районе города Киева) - важная транспортная развязка, которая в целом расположена между:

проспектом Воздушных Сил;

улицей Дениса Монастырского;

улицей Митрополита Василия Липкивского;

улицей Соломенской.

Месторасположение Соломенской площади в Киеве (карта: google.com/maps)