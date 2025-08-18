Світовий рейтинг WTA: Костюк і Ястремська зробили ривок перед US Open
Жіноча тенісна асоціація опублікувала свіжий рейтинг гравчинь, що був сформований за підсумками змагань, які відбулися з 11 по 17 серпня. Найкращі результати серед українських спортсменок показали Марта Костюк та Даяна Ястремська, які вийшли у третій раунд турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Про зміни у світовому рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Women's Tennis Association.
Які зміни відбулися у рейтингу WTA
За підсумками останніх підготовчих турнірів перед US Open-2025, Марта Костюк та Даяна Ястремська зуміли дійти до третього кола на змаганнях WTA 1000 у Цинциннаті. Обидві українки припинили боротьбу через зняття з матчів проти Іги Швьонтек та Коко Гофф відповідно.
Позиція першої ракетки України Еліни Світоліної залишилася незмінною - вона продовжує утримувати 13-те місце після вильоту у другому раунді того ж турніру. Водночас одразу три українські тенісистки з топ-100 світового рейтингу демонструють прогрес:
- Марта Костюк піднялася на одну сходинку і посідає 27-му позицію.
- Даяна Ястремська покращила своє місце одразу на чотири позиції, ставши 31-ю ракеткою світу.
- Юлія Стародубцева додала 10 сходинок, піднявшись на 63-тю позицію.
Українка Дарія Снігур, що візьме участь у кваліфікації американського Грендслему, також покращила свої показники, піднявшись на 16 позицій і тепер займає 177-ме місце.
Натомість Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва опустилися у рейтингу WTA на 15 та 12 сходинок відповідно.
У десятці найкращих тенісисток світу відбулося чотири зміни. Переможниця Australian Open-2025 Медісон Кіз піднялася на дві позиції, а представниця Казахстану Єлєна Рибакіна повернулася у топ-10.
Натомість китаянка Цінь Вень Чжен та американка Аманда Анісімова опустилися у списку.
Топ-10 світового рейтингу WTA:
- Аріна Сабалєнка - 12010 очок
- Коко Гофф (США) - 7669
- Іга Швьонтек (Польща) - 6933
- Джессіка Пегула (США) - 5488
- Мірра Андрєєва - 4948
- Медісон Кіз (США) - 4579 (+2)
- Цінь Вень Чжен (Китай) - 4553 (-1)
- Аманда Анісімова (США) - 3834 (-1)
- Жасмін Паоліні (Італія) - 3586
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 3283 (+2)
Інші українські тенісистки в рейтингу:
13. Еліна Світоліна - 2944
27. Марта Костюк - 1711 (+1)
31. Даяна Ястремська - 1504 (+4)
63. Юлія Стародубцева - 954 (+10)
135. Ангеліна Калініна - 551 (-3)
177. Дарія Снігур - 409 (+16)
191. Олександра Олійникова - 385 (-15)
239. Анастасія Соболєва - 306 (-12)
268. Валерія Страхова - 273 (-7)
Зміни в рейтингу АТР
Через незіграний фінал "Мастерсу" в Цинциннаті між Янніком Сіннером та Карлосом Алькарасом, Чоловіча тенісна асоціація (ATP) поки не оновила світові рейтинги. Однак, у так званому "лайв-рейтингу" помітні певні зрушення.
Зокрема, перша ракетка України серед чоловіків, Віталій Сачко, який вперше за два роки візьме участь у кваліфікації US Open, піднявся на п'ять сходинок і посідає 217-ту позицію.
Також покращили свої місця Олег Приходько (304-те, +3) та Олександр Овчаренко (377-ме, +1).
Кваліфікація US Open-2025 стартує у понеділок, 18 серпня, а основна частина змагань розпочнеться в неділю, 24 серпня.
