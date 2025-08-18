ua en ru
US Open-2025: визначилися перші суперниці українських тенісисток

Нью-Йорк, Понеділок 18 серпня 2025 18:07
US Open-2025: визначилися перші суперниці українських тенісисток Фото: Дарія Снігур вп'яте виступить у відборі Відкритого чемпіонату США (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 18 серпня, розпочинається кваліфікація Відкритого чемпіонату США – останнього тенісного "мейджора" сезону. Напередодні відбулося жеребкування, за підсумками якого своїх суперниць дізналися й українські тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

З ким зіграють українки

Україну в кваліфікації жіночого одиночного розряду представлять Дарія Снігур (№177 WTA), Олександра Олійникова (№191 WTA) та Анастасія Соболєва (№239 WTA).

Снігур у першому раунді зустрінеться зі швейцаркою Сімоною Вальтерт (№129 WTA), посіяною у відборі під 24-м номером. Це буде вже шоста очна дуель між тенісистками. На рахунку киянки – три перемоги, у Вальтерт – дві. Для Снігур це п'ятий виступ у кваліфікації US Open, найкращий результат – вихід у третє коло основної сітки у 2022 році.

Олійникова розпочне свій дебютний виступ на US Open матчем проти австралійки Лізетт Кабрери (№204 WTA). Це перша зустріч тенісисток між собою.

Соболєва стартує поєдинком з американкою Сашею Вікері (№562 WTA). Минулого року уродженка Дніпра також намагалася пройти кваліфікацію, але зупинилася у першому раунді. Проти 30-річної американки українка ще не грала.

Щоб потрапити в основну сітку US Open, кожній з українок необхідно здолати трьох суперниць.

Хто вже в основній сітці

Окрім тріо в кваліфікації, чотири українські тенісистки вже гарантовано виступлять в основному турнірі. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Своїх стартових суперниць вони дізнаються після жеребкування основної сітки.

Матчі основного турніру Відкритої першості США пройдуть з 24 серпня до 7 вересня.

Раніше повідомили, що Костюк і Ястремська зробили ривок у світовому рейтингу WTA перед US Open.

Також читайте про єдиного представника нашої країни у чоловічому турнірі Відкритого чемпіонату США.

