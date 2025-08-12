ua en ru
"Радий знову бути в грі". Легендарний Федерер оголосив про сенсаційне повернення

Шанхай, Вівторок 12 серпня 2025 18:49
"Радий знову бути в грі". Легендарний Федерер оголосив про сенсаційне повернення Фото: Рафаель Надаль та Роджер Федерер під час прощального матчу швейцарця у 2022 році (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про участь у турнірі майже через три роки після прощального поєдинку. Він зіграє на "Мастерсі" в Шанхаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х турніру.

Що сказав Федерер

У відеозверненні до вболівальників 44-річний Федерер повідомив, що виступить на цьогорічному Rolex Shanghai Masters. Він погодився взяти участь у матчі знаменитостей у парному розряді, який відбудеться 10 жовтня.

"Це Роджер, і я дуже радий знову бути в грі на Rolex Shanghai Masters. Шанхай завжди був для мене особливим місцем з чудовими вболівальниками, незабутніми спогадами та справжньою любов'ю до гри", - сказав легендарний тенісист.

Швейцарець тричі тріумфував у Шанхаї (2006, 2014, 2017 роки) та двічі програвав у фіналах (2007, 2010).

Повернення через три роки

Свій останній матч перед завершенням кар'єри Федерер провів у вересні 2022 року. У парі з іспанцем Рафаелем Надалем він зіграв на командному Кубку Лейвера, поступившись суперникам з рахунком 1:2 за сетами.

В одиночному розряді швейцарець не виходив на корт з 2021 року, коли програв у чвертьфіналі "Вімблдона".

Хто такий Роджер Федерер

Професіональний тенісист, який дебютував у турі ще в 1999 році. За роки виступів заробив понад 130,5 млн доларів призових.

20-разовий переможець турнірів Грендслем. Рекордсмен за перемогами на "Вімблдоні" (8 разів) та US Open (5 разів).

Шестиразовий переможець Підсумкового турніру ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 рр.). Володар Кубка Девіса-2014 та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

Усього Федерер здобув 103 титули ATP і поступається за цим показником лише Джиммі Коннорсу (109). На професіональному рівні виграв 1251 матч і зазнав 275-ти поразок. Відсоток перемог – 82%.

Раніше ми розповідали, як у 45 років на професіональний рівень повернулась легенда жіночого тенісу Вінус Вільямс.

Також ми писали, що скандальна Соболенко зіграє з фіналістом "Вімблдона" у тенісній "битві статей".

