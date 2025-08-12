"Радий знову бути в грі". Легендарний Федерер оголосив про сенсаційне повернення

Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про участь у турнірі майже через три роки після прощального поєдинку. Він зіграє на "Мастерсі" в Шанхаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х турніру .

Що сказав Федерер

У відеозверненні до вболівальників 44-річний Федерер повідомив, що виступить на цьогорічному Rolex Shanghai Masters. Він погодився взяти участь у матчі знаменитостей у парному розряді, який відбудеться 10 жовтня.

"Це Роджер, і я дуже радий знову бути в грі на Rolex Shanghai Masters. Шанхай завжди був для мене особливим місцем з чудовими вболівальниками, незабутніми спогадами та справжньою любов'ю до гри", - сказав легендарний тенісист.

Roger Federer is coming back to Shanghai



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Швейцарець тричі тріумфував у Шанхаї (2006, 2014, 2017 роки) та двічі програвав у фіналах (2007, 2010).

Повернення через три роки

Свій останній матч перед завершенням кар'єри Федерер провів у вересні 2022 року. У парі з іспанцем Рафаелем Надалем він зіграв на командному Кубку Лейвера, поступившись суперникам з рахунком 1:2 за сетами.

В одиночному розряді швейцарець не виходив на корт з 2021 року, коли програв у чвертьфіналі "Вімблдона".

Хто такий Роджер Федерер

Професіональний тенісист, який дебютував у турі ще в 1999 році. За роки виступів заробив понад 130,5 млн доларів призових.

20-разовий переможець турнірів Грендслем. Рекордсмен за перемогами на "Вімблдоні" (8 разів) та US Open (5 разів).

Шестиразовий переможець Підсумкового турніру ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 рр.). Володар Кубка Девіса-2014 та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

Усього Федерер здобув 103 титули ATP і поступається за цим показником лише Джиммі Коннорсу (109). На професіональному рівні виграв 1251 матч і зазнав 275-ти поразок. Відсоток перемог – 82%.