Скільки заробляє Еліна Світоліна: розкрито гонорари найуспішнішої тенісистки України

Еліна Світоліна, одна з найуспішніших тенісисток України, продовжує тішити своїх шанувальників не тільки спортивними досягненнями, а й вражаючими фінансовими результатами.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило докладніше розповісти, скільки грошей приносить її спортивна кар'єра і рекламні контракти.

Скільки грошей заробила Еліна Світоліна у 2024 році

Світоліна - одна з найбільш високооплачуваних спортсменок України. Згідно з даними WTA, у 2024 році її спортивні призові склали 678 тисяч доларів. Удвічі більше грошей принесли Світоліній спонсорські контракти.

"Мій дохід залежить від сезону та результатів. Минулого року була саме та сума, яку ви назвали. Минулого року спонсорські контракти принесли мені більше призових на корті", - зазначила Світоліна в інтерв'ю журналу Forbes.

Крім спортивної кар'єри вона також розвиває власний бренд, інвестує в нерухомість та акції компаній.

У сумі за 2024 рік Еліна Світоліна заробила 1,9 мільйона доларів.



Скільки заробляє Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Скільки вже заробила Еліна Світоліна у 2025 році

Вихід до чвертьфіналу Australian Open приніс тенісистці 630 тисяч доларів.

За вихід до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Маямі отримала понад 100 тисяч доларів і перетнула позначку в 25 млн доларів призових за кар'єру.

Еліна стала 14-ю тенісисткою в історії, кому вдалося досягти такого результату та восьмою серед чинних гравців.



Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Рекламні контракти Еліни Світоліної

Еліна рекламує лише статусні бренди - серед яких, наприклад, "Mercedes-Benz Україна", Lacoste, Ellesse, Ulysse Nardin, Hublot, Nike та "Моршинська".

Також спортсменка є обличчям adidas Ukraine, саме в їхній екіпіровці вона виступає на кортах.

В одному з інтерв'ю вона говорила, що найбільший рекламний контракт приніс їй 1,7 мільйона доларів США.



Еліна Світоліна в рекламній кампанії (фото: instagram.com/elisvitolina)

Куди Еліна Світоліна витрачає гроші

На утримання команди та підготовку до турнірів протягом року спортсменка витрачає 400-600 тисяч доларів.

"Зараз це більш-менш фіксована сума. Приблизно 400 000 - 600 000 доларів на рік витрачаю на зарплату команді, на логістику, програми відновлення", - розповіла спортсменка в одному з інтерв'ю.



Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Що відомо про Еліну Світоліну

Майбутня спортсменка народилася 1994 року в Одесі.

Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 20 турнірів WTA (з них 18 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді.

Заміжня за французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

У жовтні 2022 року у пари народилася дочка Скай. Сім'я проживає у Франції, проте знаменитість часто буває в Україні.

У 2024 році Світоліна відзначила із розмахом свій ювілей, на якому було чимало українських зірок.



Еліна Світоліна з чоловіком (фото: instagram.com/elisvitolina)