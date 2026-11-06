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За заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова внесли заставу 15 млн грн

13:43 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
За заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова внесли заставу 15 млн грн Фото: перший заступник керівник Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції Володимир Ценов (РБК-Україна)
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За першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції Володимира Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли заставу.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.

5 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Ценову тримання під вартою з можливістю внести заставу. Її розмір суд визначив у 15 млн гривень.

Раніше НАБУ повідомляло, що серед фігурантів є один із керівників ДСР Нацполіції з псевдонімом "Прайс", який відповідав за прикриття колцентрів з боку поліції.

Що відомо про справу "Карфаген"

Нагадаємо, вранці 4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття організації, яка давала хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Мета - щоб шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси працювали без перешкод.

Як повідомляло РБК-Україна, пізніше НАБУ оприлюднило відео плівок у цій справі.

За даними слідства, до організації входили щонайменше 12 осіб, серед них чинні посадовці СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

Того ж вечора НАБУ затримало першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Його затримали на тлі оприлюднення інформації про викриту злочинну організацію.

Також ми писали, що засідання щодо запобіжного заходу для Ценова відбулося 5 листопада у ВАКС.

Того ж дня НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації.

Її викрили напередодні в межах операції "Карфаген".

Тим часом експерт Ігор Чаленко на своїй сторінці у Facebook порушив питання щодо перебігу розслідувань і законності дій правоохоронців.

Він також запропонував незалежну перевірку роботи антикорупційних органів.

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