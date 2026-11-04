НАБУ затримало топ-генерала СБУ у межах операції "Карфаген"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську правду .

Її учасники систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Затримання відбулося на тлі оприлюднення інформації про викриту злочинну організацію в межах операції "Карфаген".

Нагадаємо, що раніше Національне антикорупційне бюро опублікувало нові деталі та відеозаписи у справі "Карфаген", де йшлося про "кришування" силовиками, зв'язки з російськими спецслужбами та інші подробиці.

Також повідомлялося про інші резонансні деталі справи та реакцію правоохоронних органів на діяльність угруповання, про що йдеться у матеріалі РБК-Україна щодо нових плівок НАБУ.