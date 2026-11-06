У Комишувасі вже понад 50 загиблих внаслідок авіаудару РФ
11:30 06.11.2026 Пт
1 хв
Фото: у Комишувасі вже понад 50 загиблих внаслідок авіаудару РФ (ДСНС)
У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада зросла до 53 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
"Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада", - повідомив Семікін.
За його словами, вже п’яту добу на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.
Авіаудар по Комишувасі
Нагадаємо, 2 листопада Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під атаку потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.
Раніше повідомлялося про 42 загиблих внаслідок ворожого авіаудару, а ще понад 30 шукали під завалами.