Фото: у Комишувасі вже понад 50 загиблих внаслідок авіаудару РФ (ДСНС)

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У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада зросла до 53 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

"Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада", - повідомив Семікін. За його словами, вже п’яту добу на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.