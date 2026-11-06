За заместителя начальника ДСР Нацполиции Ценова внесли залог 15 млн грн

За первого заместителя руководителя Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Владимира Ценова, фигурирующего по делу "Карфаген", был внесен залог.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс - службе ВАКС.

5 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Ценову содержание под стражей с возможностью внести залог. Его размер суд определил в 15 млн гривен.

Ранее НАБУ сообщало, что среди фигурантов один из руководителей ДСР Нацполиции с псевдонимом "Прайс", который отвечал за прикрытие колцентров со стороны полиции.

Что известно о деле "Карфаген"

Напомним, утром 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении организации, которая давала взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов. Цель - чтобы мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы работали беспрепятственно.

Как сообщало РБК-Украина, позже НАБУобнародовало видео пленок по этому делу.

По данным следствия, в организацию входили по меньшей мере 12 человек, в том числе действующие должностные лица СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

В тот же вечер НАБУ задержало первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Он был задержан на фоне обнародования информации о разоблаченной преступной организации.

Также мы писали, что заседание по мере пресечения для Ценова состоялось 5 ноября в ВАКС.

В тот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участников преступной организации.

Ее разоблачили накануне в рамках операции "Карфаген".