Експерт назвав питання, які залишаються без відповідей після операції "Карфаген 2.0"

Резонансна операція НАБУ та САП "Карфаген 2.0" викликала активне обговорення в суспільстві. Водночас поза увагою залишаються питання щодо перебігу розслідувань, законності дій правоохоронців та їхньої відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку , яку висловив експерт Ігор Чаленко на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, вже третій день тривають дискусії щодо причин проведення операції саме зараз, правомірності оприлюднення записів та можливих наслідків чергового протистояння між правоохоронними органами.

Водночас Ігор Чаленко вважає, що суспільна увага має бути зосереджена насамперед на обставинах розслідувань та ефективності роботи антикорупційних органів.

Експерт наголошує, що розслідування тяжких злочинів не повинні зупинятися через воєнний стан, високі посади фігурантів чи їхні політичні зв'язки. За наявності доказів винні мають нести відповідальність незалежно від свого статусу.

Окрему увагу він звернув на справу Андрія Осіпова. На думку Ігоря Чаленка, необхідно встановити, коли розпочалося розслідування, які процесуальні рішення ухвалювалися та чи були спроби закрити провадження.

Крім того, експерт порушив питання законності дій НАБУ та САП під час проведення розслідувань. Зокрема, йдеться про те, чи мали правоохоронці можливість раніше припинити ймовірну злочинну діяльність та чи були для цього достатні докази.

Чаленко також виступає за незалежну перевірку діяльності антикорупційних органів. На його переконання, публічні презентації результатів розслідувань, оприлюднення записів та резонансні обшуки не повинні підміняти оцінку законності й ефективності їхньої роботи.

Ще одним питанням, яке потребує роз'яснення, експерт назвав стан кримінальних проваджень щодо представників керівництва антикорупційних органів, зокрема Олександра Клименка та Семена Кривоноса. Він пропонує з'ясувати обставини закриття ДБР справи Семена Кривоноса, а також перевірити, чи не чинився тиск на слідчих.

На думку політолога, такі перевірки мають проводити незалежні фахівці, які не пов'язані зі сторонами конфлікту. Ігор Чаленко застерігає, що постійне протистояння між правоохоронними структурами та скандали навколо високопосадовців негативно впливають на довіру громадян до державних інституцій.

У цьому контексті експерт порушує питання відповідальності всієї системи державної влади за забезпечення стабільної роботи державних органів в умовах внутрішніх конфліктів.

Підсумовуючи, Ігор Чаленко наголосив на необхідності не лише встановити обставини конкретних обшуків та оприлюднення матеріалів, а й забезпечити роботу правоохоронної системи на засадах законності, підзвітності та незалежності від політичного впливу.