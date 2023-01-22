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Кількість ракет "Калібр" у Чорному морі змінилася: скільки РФ тримає напоготові

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Чорне море, Неділя 22 січня 2023 11:57
Кількість ракет "Калібр" у Чорному морі змінилася: скільки РФ тримає напоготові Фото: росіяни тримають у Чорному морі чотири ракетоносії з "Калібрами" (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська тримають свої кораблі на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед яких чотири ракетоносії, із загальним залпом з близько 32 ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

При цьому в Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких - 72 ракети.

Нагадаємо, що ще вчора в Чорному морі на бойовому чергуванні було п'ять ракетоносіїв із 36 підготовленими "Калібрами".

Додамо нещодавно українців вже попереджали про загрозу нової атаки окупантів, ворог може вдатися як до поодиноких ракетних ударів, так і до масованого обстрілу.

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