ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські військові стали їй на заваді

Новость на русском →
Сумська область, Субота 21 січня 2023 12:46
Російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські військові стали їй на заваді Фото: російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські військові стали їй на заваді (defence-ua.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Диверсійно-розвідувальна група російських загарбників знову спробувала перетнути кордон у Сумській області, та українські бійці їй завадили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Учора, близько 5-ї години ранку, група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", - написав він.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили 108 російських ДРГ, які діяли на території України від початку повномасштабної війни.

Окрім того, у Силах оборони зазначали, що ворожі ДРГ намагаються переправитися на правий берег Дніпра в районі Херсона, але українські військові їх оперативно виявляють та знищують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДРГ Сумська область
NEWS
Дефіцит суттєвий, а виробництво знизилось: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми
Дефіцит суттєвий, а виробництво знизилось: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна