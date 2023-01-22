Заступника міністра розвитку громад викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Правоохоронці розкрили подробиці афери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

Детективи зазначили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об‘єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб привласнити частину державних коштів.

Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес своєю чергою мав передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг.

Під час проведення обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисяч доларів.

Правоохоронці встановили, що до афери був причетний заступник міністра міністра розвитку. Викрили його вдалося завдяки оперативному проникненню детективів до складу угруповання.

Проти заступника міністра відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Фото: Лозицького викрили на хабарі в 400 тисяч доларів (nabu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела у парламенті та правоохоронних органах повідомляло про затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозицького підозрюють у розкрадання бюджетних коштів, його обіцяли звільнити.

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