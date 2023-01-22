Десятки одиниць техніки та 600 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та тричі вдарила по позиціях ППО ворога. Крім того, захисники відбили атаки окупантів поблизу 8 населених пунктів.

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