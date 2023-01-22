Десятки одиниць техніки та 600 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Фото: РФ втратила вже понад 120 тисяч своїх військових (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 22 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
- танків - 3145 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6268 (+12) од,
- артилерійських систем - 2144 (+9) од,
- РСЗВ - 445 (+2) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1892 (+1),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4932 (+14) од,
- спеціальної техніки - 193 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та тричі вдарила по позиціях ППО ворога. Крім того, захисники відбили атаки окупантів поблизу 8 населених пунктів.
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