UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Застряг у стіні висотки: в Одесі дістали нерозірвану частину "шахеда"

17:55 20.05.2026 Ср
2 хв
В Одесі провели унікальну операцію на рівні 15 поверху
aimg Сергій Козачук
Фото: в Одесі в стіні 15 поверху застрягла бойова частина "шахеда" (od.npu.gov.ua)

В Одесі успішно завершили унікальну спецоперацію з вилучення нерозірваної бойової частини ворожого дрона. "Шахед" застряг у стіні житлової висотки після нічної атаки.

Унікальна операція над прірвою

Як повідомили правоохорнці, ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.

Його 50-кілограмова бойова частина не здетонувала, а продовжувала становити смертельну загрозу для всіх мешканців будинку.

Для знешкодження боєприпасу поліцейські вибухотехніки спільно з фахівцями ДСНС провели надскладну операцію.

Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області Михайло Берлінський піднявся до дрона на спецпідйомнику. Балансуючи на величезній висоті, він вручну розрядив та вилучив вибухівку зі зруйнованої стіни.

Фото: в Одесі в стіні 15 поверху застрягла бойова частина "шахеда" (od.npu.gov.ua)

Перевірка та знищення

Після вилучення бойової частини до роботи долучилися фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Вони обстежили залишки безпілотника на наявність небезпечних речовин та перевірили радіаційний фон.

Тільки після підтвердження повної безпеки боєприпас передали піротехнікам. Його транспортували у спеціально відведене місце для подальшого знищення.

Завдяки злагодженим діям служб смертельну загрозу для одеситів ліквідовано.

Що відомо про нічну атаку РФ

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська здійснили черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина - окупанти завдали ударів одночасно по кількох напрямках.

Найбільших руйнувань зазнав Дніпро, де через ворожі влучання постраждали п'ятеро людей, а двоє з них опинилися у важкому стані.

Загалом під час цієї повітряної атаки з боку РФ летіли дрони та балістика, зафіксовано понад 20 прильотів. Ворог випустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 154 безпілотники різних типів, серед яких були реактивні "шахеди" та дрони-імітатори.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 131 ворожий БПЛА.

Через системне погіршення безпекової ситуації на тлі регулярних ударів у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію. Місцева влада затвердила список населених пунктів в одному з районів області, мешканці яких мають безкоштовно та організовано виїхати у безпечніші регіони впродовж 30 днів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака