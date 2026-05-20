Застрял в стене высотки: в Одессе достали неразорванную часть "шахеда"

Уникальная операция над пропастью

Как сообщили правоохранители, вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку и застрял в стене на уровне 15 этажа.

Его 50-килограммовая боевая часть не сдетонировала, а продолжала представлять смертельную угрозу для всех жителей дома.

Для обезвреживания боеприпаса полицейские взрывотехники совместно со специалистами ГСЧС провели сложнейшую операцию.

Начальник управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области Михаил Берлинский поднялся к дрону на спецподъемнике. Балансируя на огромной высоте, он вручную разрядил и изъял взрывчатку из разрушенной стены.

Фото: в Одессе в стене 15 этажа застряла боевая часть "шахеда" (od.npu.gov.ua)

Проверка и уничтожение

После изъятия боевой части к работе подключились специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Они обследовали остатки беспилотника на наличие опасных веществ и проверили радиационный фон.

Только после подтверждения полной безопасности боеприпас передали пиротехникам. Его транспортировали в специально отведенное место для дальнейшего уничтожения.

Благодаря слаженным действиям служб смертельная угроза для одесситов ликвидирована.