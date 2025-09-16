Бряцали ядеркою та "Орєшніком": у Білорусі похвалилися військовими навчаннями з РФ

"Ми відпрацювали всі завдання, які ставили перед собою. Серед знакових заходів можу відзначити планування і розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку і розгортання ракетного рухомого комплексу "Орєшнік", - заявив Муравейко.

Він додав, що під час навчань активно застосовувалися безпілотні літальні апарати в різних варіантах.

Також було розглянуто комплекс гібридних сучасних прийомів, які використовуються при веденні бойових дій у населених пунктах, лісисто-болотистій та урбанізованій місцевості.