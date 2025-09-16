Бряцали ядеркой и "Орешником": в Беларуси похвастались военными учениями с РФ

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", - заявил Муравейко.

Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.

Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.