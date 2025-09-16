RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Бряцали ядеркой и "Орешником": в Беларуси похвастались военными учениями с РФ

Фото: также на учениях отработали различные маневры с дронами (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

На учениях "Запад-2025" российские и беларусские военные якобы отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Генштаба Беларуси Павла Муравейко, опубликованное "БелТа".

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", - заявил Муравейко.

Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.

Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

 

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что РФ на учениях "Запад-2025" отрабатывает возможные провокации в отношении соседних государств, которые являются членами НАТО.

Учения "Запад-2025"

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", активная фаза которых выпала на период с 12 по 16 сентября, происходят в основном на белорусской территории. Однако частично маневры отрабатывают в РФ.

К примеру, накануне стало известно, что Россия расширила учения "Запад-2025" на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге, Литвой - на севере и востоке.

Изначально в РФ официально заявили, что цель учений - проверка боеспособности и взаимодействия двух стран в сфере "защиты безопасности" и "отражения агрессии".

Немного позже Беларусь и РФ объявили другую цель совместных военных учений - теперь их объясняют ответом на "милитаризацию" Польши и стран Балтии.

Литва и Эстония частично закрыли небо на период учений РФ и Беларуси, а в украинской Госпогранслужбе оценили, есть ли угроза от маневров военных.

