Бряцали ядеркою та "Орєшніком": у Білорусі похвалилися військовими навчаннями з РФ

Фото: також на навчаннях відпрацювали різні маневри з дронами (росЗМІ)

На навчаннях "Захід-2025" російські та білоруські військові нібито відпрацювали планування застосування нестратегічної ядерної зброї та розгортання комплексу "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Генштабу Білорусі Павла Муравейко, опубліковану "БелТа".

"Ми відпрацювали всі завдання, які ставили перед собою. Серед знакових заходів можу відзначити планування і розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку і розгортання ракетного рухомого комплексу "Орєшнік", - заявив Муравейко. Він додав, що під час навчань активно застосовувалися безпілотні літальні апарати в різних варіантах. Також було розглянуто комплекс гібридних сучасних прийомів, які використовуються при веденні бойових дій у населених пунктах, лісисто-болотистій та урбанізованій місцевості.