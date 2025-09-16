ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бряцали ядеркою та "Орєшніком": у Білорусі похвалилися військовими навчаннями з РФ

Вівторок 16 вересня 2025 14:10
UA EN RU
Бряцали ядеркою та "Орєшніком": у Білорусі похвалилися військовими навчаннями з РФ Фото: також на навчаннях відпрацювали різні маневри з дронами (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

На навчаннях "Захід-2025" російські та білоруські військові нібито відпрацювали планування застосування нестратегічної ядерної зброї та розгортання комплексу "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Генштабу Білорусі Павла Муравейко, опубліковану "БелТа".

"Ми відпрацювали всі завдання, які ставили перед собою. Серед знакових заходів можу відзначити планування і розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку і розгортання ракетного рухомого комплексу "Орєшнік", - заявив Муравейко.

Він додав, що під час навчань активно застосовувалися безпілотні літальні апарати в різних варіантах.

Також було розглянуто комплекс гібридних сучасних прийомів, які використовуються при веденні бойових дій у населених пунктах, лісисто-болотистій та урбанізованій місцевості.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що РФ на навчаннях "Захід-2025" відпрацьовує можливі провокації щодо сусідніх держав, які є членами НАТО.

Навчання "Захід-2025"

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", активна фаза яких припала на період із 12 до 16 вересня, проходять переважно на білоруській території. Однак частково маневри відпрацьовують у РФ.

Наприклад, напередодні стало відомо, що Росія розширила навчання "Захід-2025" на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні, Литвою - на півночі та сході.

Спочатку в РФ офіційно заявили, що мета навчань - перевірка боєздатності та взаємодії двох країн у сфері "захисту безпеки" і "відбиття агресії".

Трохи пізніше Білорусь і РФ оголосили іншу мету спільних військових навчань - тепер їх пояснюють відповіддю на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.

Литва та Естонія частково закрили небо на період навчань РФ і Білорусі, а в українській Держприкордонслужбі оцінили, чи є загроза від маневрів військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Ядерні випробування
Новини
Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа
Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим