Бряцали ядеркою та "Орєшніком": у Білорусі похвалилися військовими навчаннями з РФ
На навчаннях "Захід-2025" російські та білоруські військові нібито відпрацювали планування застосування нестратегічної ядерної зброї та розгортання комплексу "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Генштабу Білорусі Павла Муравейко, опубліковану "БелТа".
"Ми відпрацювали всі завдання, які ставили перед собою. Серед знакових заходів можу відзначити планування і розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку і розгортання ракетного рухомого комплексу "Орєшнік", - заявив Муравейко.
Він додав, що під час навчань активно застосовувалися безпілотні літальні апарати в різних варіантах.
Також було розглянуто комплекс гібридних сучасних прийомів, які використовуються при веденні бойових дій у населених пунктах, лісисто-болотистій та урбанізованій місцевості.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що РФ на навчаннях "Захід-2025" відпрацьовує можливі провокації щодо сусідніх держав, які є членами НАТО.
Навчання "Захід-2025"
Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", активна фаза яких припала на період із 12 до 16 вересня, проходять переважно на білоруській території. Однак частково маневри відпрацьовують у РФ.
Наприклад, напередодні стало відомо, що Росія розширила навчання "Захід-2025" на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні, Литвою - на півночі та сході.
Спочатку в РФ офіційно заявили, що мета навчань - перевірка боєздатності та взаємодії двох країн у сфері "захисту безпеки" і "відбиття агресії".
Трохи пізніше Білорусь і РФ оголосили іншу мету спільних військових навчань - тепер їх пояснюють відповіддю на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.
Литва та Естонія частково закрили небо на період навчань РФ і Білорусі, а в українській Держприкордонслужбі оцінили, чи є загроза від маневрів військових.