Бряцали ядеркой и "Орешником": в Беларуси похвастались военными учениями с РФ

Фото: также на учениях отработали различные маневры с дронами (росСМИ)

На учениях "Запад-2025" российские и беларусские военные якобы отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Генштаба Беларуси Павла Муравейко, опубликованное "БелТа".

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", - заявил Муравейко. Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах. Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.