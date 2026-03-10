UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У застосунку "Резерв+" стався збій

14:31 10.03.2026 Вт
2 хв
Що відомо про технічний збій у мобільному застосунку для військовозабов'язаних?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у застосунку "Резерв+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Користувачі повідомляють про масовий збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+", який пов'язаний з технічною проблемою.

При спробі зайти у мобільний застосунок, на екрані з'являється повідомлення про те, що "Резерв+" сталась технічна проблема. Військовозобов'язаним радять зайти до системи пізніше.

Не виключено, що збій у роботі пов'язаний з технічним оновленням мобільного застосунку.

Важливі оновлення у "Резерв+"

Раніше повідомлялось, що у "Резерв+" з'явилась нова відстрочка для багатодітних батьків без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.

Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.

Раніше уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Також варто нагадати, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.

Про те, чи обов'язковий застосунок "Резерв+" та чи карають чоловіків за його відсутність на смартфоні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

