У застосунку "Резерв+" стався збій

Користувачі повідомляють про масовий збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+", який пов'язаний з технічною проблемою.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
При спробі зайти у мобільний застосунок, на екрані з'являється повідомлення про те, що "Резерв+" сталась технічна проблема. Військовозобов'язаним радять зайти до системи пізніше.
Не виключено, що збій у роботі пов'язаний з технічним оновленням мобільного застосунку.
Раніше повідомлялось, що у "Резерв+" з'явилась нова відстрочка для багатодітних батьків без прив'язки до сімейного стану. Міністерство оборони вже розпочало бета-тестування цієї функції.
Крім того, нещодавно у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість стати на військовий облік онлайн – процедура займає лише кілька кліків.
Раніше уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Також варто нагадати, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.
