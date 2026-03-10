В приложении "Резерв+" произошел сбой

При попытке зайти в мобильное приложение, на экране появляется сообщение о том, что в "Резерв+" произошла техническая проблема. Военнообязанным советуют зайти в систему позже.

Не исключено, что сбой в работе связан с техническим обновлением мобильного приложения.

Важные обновления в "Резерв+"

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" появилась новая отсрочка для многодетных родителей без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.

Кроме того, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.