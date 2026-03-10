В приложении "Резерв+" произошел сбой

Пользователи сообщают о массовом сбое в работе мобильного приложения "Резерв+", который связан с технической проблемой.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
При попытке зайти в мобильное приложение, на экране появляется сообщение о том, что в "Резерв+" произошла техническая проблема. Военнообязанным советуют зайти в систему позже.
Не исключено, что сбой в работе связан с техническим обновлением мобильного приложения.
Ранее сообщалось, что в "Резерв+" появилась новая отсрочка для многодетных родителей без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.
Кроме того, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.
Ранее правительство приняло постановление №1632, которым утвердило механизм реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Также стоит напомнить, что с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.
О том, обязательно ли приложение "Резерв+" и наказывают ли мужчин за его отсутствие на смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.