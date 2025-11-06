У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що йдеться

Відтепер актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі "Дія", але і в застосунку. Для цього достатньо мати під рукою лише смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Як скористатись послугою: інструкція

Урядовець розповів, що українці отримали можливість оновлювати дані про місце проживання через застосунок "Дія".

"Якщо ви помітили помилку у витягу про проживання - оновіть інформацію в кілька кліків. Раніше це було можливо лише на порталі "Дія", а тепер сервіс доступний і в застосунку", - наголосив Федоров.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:

авторизуватись у застосунку "Дія";

перейти у "Сервіси";

обрати "Місце проживання";

обрати "Актуалізація даних місця проживання";

перейти на веб-сайт і натиснути "Подати заяву";

перевірити інформацію та підписати електронним підписом.

"Результат опрацювання надійде в застосунок", - повідомив міністр.

Актуалізація даних про місце проживання доступна через застосунок "Дія" ілюстрація: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

На кого розрахований сервіс і чим він важливий

Федоров повідомив, що оновити дані онлайн можна:

або для себе;

або для своєї дитини.

Для цього необхідно мати в "Дії":

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

один із біометричних документів (ID-картку чи закордонний паспорт).

Наголошується, що сервіс недоступний для тимчасово окупованих територій (ТОТ): Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької й Луганської областей.

Насамкінець міністр пояснив, що коректна інформація про місце проживання потрібна, щоб безперешкодно користуватися державними послугами:

від оформлення документів;

до запису дитини в садочок чи університет.

Публікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)