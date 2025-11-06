ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що йдеться

Четвер 06 листопада 2025 11:40
У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що йдеться У додатку "Дія" з'явилась можливість оновити дані про місце проживання (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відтепер актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі "Дія", але і в застосунку. Для цього достатньо мати під рукою лише смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Як скористатись послугою: інструкція

Урядовець розповів, що українці отримали можливість оновлювати дані про місце проживання через застосунок "Дія".

"Якщо ви помітили помилку у витягу про проживання - оновіть інформацію в кілька кліків. Раніше це було можливо лише на порталі "Дія", а тепер сервіс доступний і в застосунку", - наголосив Федоров.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:

  • авторизуватись у застосунку "Дія";
  • перейти у "Сервіси";
  • обрати "Місце проживання";
  • обрати "Актуалізація даних місця проживання";
  • перейти на веб-сайт і натиснути "Подати заяву";
  • перевірити інформацію та підписати електронним підписом.

"Результат опрацювання надійде в застосунок", - повідомив міністр.

У застосунку &quot;Дія&quot; запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що йдетьсяАктуалізація даних про місце проживання доступна через застосунок "Дія" ілюстрація: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

На кого розрахований сервіс і чим він важливий

Федоров повідомив, що оновити дані онлайн можна:

  • або для себе;
  • або для своєї дитини.

Для цього необхідно мати в "Дії":

  • РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • один із біометричних документів (ID-картку чи закордонний паспорт).

Наголошується, що сервіс недоступний для тимчасово окупованих територій (ТОТ): Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької й Луганської областей.

Насамкінець міністр пояснив, що коректна інформація про місце проживання потрібна, щоб безперешкодно користуватися державними послугами:

  • від оформлення документів;
  • до запису дитини в садочок чи університет.

У застосунку &quot;Дія&quot; запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що йдетьсяПублікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.

Крім того, ми пояснювали, як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн - в "Дії" замість ЦНАПів.

Читайте також, що таке "Дія.Картка", хто може її відкрити та як користуватись послугою.

