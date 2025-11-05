Українці за кордоном можуть увійти в "Дію" без BankID: що для цього потрібно
Українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Що потрібно для авторизації в "Дії" без BankID
За словами омбудсмана, українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватися в застосунку "Дія" без використання BankID.
Для цього достатньо мати:
- смартфон із підтримкою NFC (технології безконтактного зв'язку);
- один із документів: ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
Лубінець нагадав, що технологія NFC працює за принципом безконтактного зчитування даних.
"Достатньо прикласти документ до телефона - і система автоматично підтвердить особу користувача", - пояснив він.
Отже, українці за кордоном можуть:
- увійти в застосунок "Дія" без потреби у банківській авторизації;
- отримати доступ до своїх електронних документів і державних послуг онлайн;
- залишатися на зв'язку з державними сервісами України, перебуваючи в іншій країні.
Що може завадити авторизації в "Дії" без BankID
Лубінець порадив також ознайомитись із більш детальними інструкціями щодо входу в "Дію" за допомогою ID-картки або біометричного закордонного паспорта.
Перш за все необхідно переконатись, що ваш смартфон підтримує NFC.
У першому випадку, щоб все спрацювало, потрібно:
- перевірити, чи зазначено РНОКПП (податковий номер) на звороті ID-картки (без нього авторизуватись у "Дії" не вдасться);
- увімкнути VPN (віртуальну приватну мережу) із сервісами України.
Тим часом зайти у застосунок "Дія" за допомогою закордонного паспорта можна за умови:
- що документ був виданий не раніше 2015 року;
- що під час його оформлення було надано РНОКПП (якщо документ оформлювали за кордоном, існує ймовірність, що податковий номер внесено не було).
"Якщо РНОКПП не внесено до реєстру, авторизуватись у "Дії" не вдасться. Такий документ залишається чинним. Але додати РНОКПП до вже виданого документа неможливо. Це можна зробити лише під час оформлення нового паспорта", - пояснили українцям.
Насамкінець Лубінець нагадав: "якщо перебуваєте за кордоном і ваші права порушено, зверніться до Офісу омбудсмана".
Зробити це можна:
- за допомогою електронної пошти: hotline@ombudsman.gov.ua;
- за телефоном: (044) 299 74 08.
Публікація Лубінця (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)
