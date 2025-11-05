Українці за кордоном можуть увійти в "Дію" без BankID: що для цього потрібно

Українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Що потрібно для авторизації в "Дії" без BankID

За словами омбудсмана, українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватися в застосунку "Дія" без використання BankID.

Для цього достатньо мати:

смартфон із підтримкою NFC (технології безконтактного зв'язку);

один із документів: ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Лубінець нагадав, що технологія NFC працює за принципом безконтактного зчитування даних.

"Достатньо прикласти документ до телефона - і система автоматично підтвердить особу користувача", - пояснив він.

Отже, українці за кордоном можуть:

увійти в застосунок "Дія" без потреби у банківській авторизації;

отримати доступ до своїх електронних документів і державних послуг онлайн;

залишатися на зв'язку з державними сервісами України, перебуваючи в іншій країні.

Що може завадити авторизації в "Дії" без BankID

Лубінець порадив також ознайомитись із більш детальними інструкціями щодо входу в "Дію" за допомогою ID-картки або біометричного закордонного паспорта.

Перш за все необхідно переконатись, що ваш смартфон підтримує NFC.

У першому випадку, щоб все спрацювало, потрібно:

перевірити, чи зазначено РНОКПП (податковий номер) на звороті ID-картки (без нього авторизуватись у "Дії" не вдасться);

увімкнути VPN (віртуальну приватну мережу) із сервісами України.

Тим часом зайти у застосунок "Дія" за допомогою закордонного паспорта можна за умови:

що документ був виданий не раніше 2015 року;

що під час його оформлення було надано РНОКПП (якщо документ оформлювали за кордоном, існує ймовірність, що податковий номер внесено не було).

"Якщо РНОКПП не внесено до реєстру, авторизуватись у "Дії" не вдасться. Такий документ залишається чинним. Але додати РНОКПП до вже виданого документа неможливо. Це можна зробити лише під час оформлення нового паспорта", - пояснили українцям.

Насамкінець Лубінець нагадав: "якщо перебуваєте за кордоном і ваші права порушено, зверніться до Офісу омбудсмана".

Зробити це можна:

за допомогою електронної пошти: hotline@ombudsman.gov.ua;

за телефоном: (044) 299 74 08.

Публікація Лубінця (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)