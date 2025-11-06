В приложении "Дія" запустили важный сервис для взрослых и детей: о чем речь
Отныне актуализировать данные о месте жительства украинцы могут не только на портале "Дія", но и в приложении. Для этого достаточно иметь под рукой лишь смартфон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Как воспользоваться услугой: инструкция
Чиновник рассказал, что украинцы получили возможность обновлять данные о месте жительства через приложение "Дія".
"Если вы заметили ошибку в выписке о проживании - обновите информацию в несколько кликов. Раньше это было возможно только на портале "Дія", а теперь сервис доступен и в приложении", - подчеркнул Федоров.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:
- авторизоваться в приложении "Дія";
- перейти в "Сервіси";
- выбрать "Місце проживання";
- выбрать "Актуалізація даних місця проживання";
- перейти на веб-сайт и нажать "Подати заяву";
- проверить информацию и подписать электронной подписью.
"Результат обработки поступит в приложение", - сообщил министр.
Актуализация данных о месте жительства доступна через приложение "Дія" (иллюстрация: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
На кого рассчитан сервис и чем он важен
Федоров сообщил, что обновить данные онлайн можно:
- либо для себя;
- либо для своего ребенка.
Для этого необходимо иметь в "Дії":
- РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);
- один из биометрических документов (ID-карту или загранпаспорт).
Отмечается, что сервис недоступен для временно оккупированных территорий (ВОТ): Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В завершение министр объяснил, что корректная информация о месте жительства нужна, чтобы беспрепятственно пользоваться государственными услугами:
- от оформления документов;
- до записи ребенка в садик или университет.
Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
