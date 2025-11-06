ua en ru
В приложении "Дія" запустили важный сервис для взрослых и детей: о чем речь

Четверг 06 ноября 2025 11:40
В приложении "Дія" запустили важный сервис для взрослых и детей: о чем речь В приложении "Дія" появилась возможность обновить данные о месте жительства (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Отныне актуализировать данные о месте жительства украинцы могут не только на портале "Дія", но и в приложении. Для этого достаточно иметь под рукой лишь смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Как воспользоваться услугой: инструкция

Чиновник рассказал, что украинцы получили возможность обновлять данные о месте жительства через приложение "Дія".

"Если вы заметили ошибку в выписке о проживании - обновите информацию в несколько кликов. Раньше это было возможно только на портале "Дія", а теперь сервис доступен и в приложении", - подчеркнул Федоров.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • перейти в "Сервіси";
  • выбрать "Місце проживання";
  • выбрать "Актуалізація даних місця проживання";
  • перейти на веб-сайт и нажать "Подати заяву";
  • проверить информацию и подписать электронной подписью.

"Результат обработки поступит в приложение", - сообщил министр.

В приложении &quot;Дія&quot; запустили важный сервис для взрослых и детей: о чем речьАктуализация данных о месте жительства доступна через приложение "Дія" (иллюстрация: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

На кого рассчитан сервис и чем он важен

Федоров сообщил, что обновить данные онлайн можно:

  • либо для себя;
  • либо для своего ребенка.

Для этого необходимо иметь в "Дії":

  • РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);
  • один из биометрических документов (ID-карту или загранпаспорт).

Отмечается, что сервис недоступен для временно оккупированных территорий (ВОТ): Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В завершение министр объяснил, что корректная информация о месте жительства нужна, чтобы беспрепятственно пользоваться государственными услугами:

  • от оформления документов;
  • до записи ребенка в садик или университет.

В приложении &quot;Дія&quot; запустили важный сервис для взрослых и детей: о чем речьПубликация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.

Кроме того, мы объясняли, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн - в "Дія" вместо ЦНАПов.

Читайте также, что такое "Дія.Картка", кто может ее открыть и как пользоваться услугой.

