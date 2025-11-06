В приложении "Дія" запустили важный сервис для взрослых и детей: о чем речь

Отныне актуализировать данные о месте жительства украинцы могут не только на портале "Дія", но и в приложении. Для этого достаточно иметь под рукой лишь смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Как воспользоваться услугой: инструкция

Чиновник рассказал, что украинцы получили возможность обновлять данные о месте жительства через приложение "Дія".

"Если вы заметили ошибку в выписке о проживании - обновите информацию в несколько кликов. Раньше это было возможно только на портале "Дія", а теперь сервис доступен и в приложении", - подчеркнул Федоров.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

авторизоваться в приложении "Дія";

перейти в "Сервіси";

выбрать "Місце проживання";

выбрать "Актуалізація даних місця проживання";

перейти на веб-сайт и нажать "Подати заяву";

проверить информацию и подписать электронной подписью.

"Результат обработки поступит в приложение", - сообщил министр.

Актуализация данных о месте жительства доступна через приложение "Дія" (иллюстрация: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

На кого рассчитан сервис и чем он важен

Федоров сообщил, что обновить данные онлайн можно:

либо для себя;

либо для своего ребенка.

Для этого необходимо иметь в "Дії":

РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);

один из биометрических документов (ID-карту или загранпаспорт).

Отмечается, что сервис недоступен для временно оккупированных территорий (ВОТ): Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В завершение министр объяснил, что корректная информация о месте жительства нужна, чтобы беспрепятственно пользоваться государственными услугами:

от оформления документов;

до записи ребенка в садик или университет.

Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)