У засніжених Карпатах врятували маму з сином: ДСНС показала фото

Сніг і похолодання в Карпатах

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, в Карпатах похолодало і випав перший сніг. Зокрема, на горі Піп Іван температура повітря впала до -3°С.

Чорногірський хребет покрило снігом, а пориви холодного вітру східного та північно-східного напрямків досягають 8-9 м/с.

Раніше РБК-Україна писало, що кінець вересня та початок жовтня в Україні будуть супроводжуватися холодом і дощами. Опадів слід очікувати майже всім областям, денна температура переважно коливатиметься від +7 до +18 градусів, у жовтні можливі заморозки.

До слова, літо в Україні не було жарким - середньомісячна температура повітря в Києві у літні місці в цьому році становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

Водночас початок осені в Європі та Україні не був холодним, що дозволило поповнити запаси газу перед опалювальним сезоном.