У засніжених Карпатах врятували маму з сином: ДСНС показала фото

Фото: Через погіршення погоди туристка із сином не змогли продовжити рух самостійно (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Ульяненко

Прикарпатські рятувальники евакуювали туристку та її неповнолітнього сина, які заблукали поблизу Говерли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис ДСНС в Telegram.

У публікації йдеться, що причиною інциденту із туристами стало різке погіршення погоди у горах.

"Рятувальники Прикарпаття вирушили на допомогу туристці та її синові 2010 року народження, які заблукали під час мандрівки Говерлою й не змогли самостійно продовжити рух", - розповіла ДСНС.

Рятувальники встановили координати потерпілих та постійно підтримували зв’язок з туристкою.

Через погіршення погоди туристи не змогли продовжити рух самостійно (Фото: t.me/dsns_telegram)

Вони також порадили тим, хто збирається у гори:

  • перевіряти прогноз погоди;
  • уникати самостійної мандрівки по складних маршрутах;
  • брати з собою заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі;
  • завантажити мобільний додаток та реєструвати свій маршрут.

Сніг і похолодання в Карпатах

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, в Карпатах похолодало і випав перший сніг. Зокрема, на горі Піп Іван температура повітря впала до -3°С.

Чорногірський хребет покрило снігом, а пориви холодного вітру східного та північно-східного напрямків досягають 8-9 м/с.

Раніше РБК-Україна писало, що кінець вересня та початок жовтня в Україні будуть супроводжуватися холодом і дощами. Опадів слід очікувати майже всім областям, денна температура переважно коливатиметься від +7 до +18 градусів, у жовтні можливі заморозки.

До слова, літо в Україні не було жарким - середньомісячна температура повітря в Києві у літні місці в цьому році становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

Водночас початок осені в Європі та Україні не був холодним, що дозволило поповнити запаси газу перед опалювальним сезоном.

КарпатиДСНСТуристи