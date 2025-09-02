Лише 5 рекордів: синоптики підбили підсумки не надто спекотного літа в Києві

Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року склала 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найбільш теплим виявився липень, коли середня температура перевищила норму на 1,3 градуса. У червні та серпні, навпаки, показники були нижчими за середньобагаторічні значення. Загалом у столиці за літо було зафіксовано п’ять температурних рекордів у червні.

Найхолодніший день літа припав на 25 серпня - температура опустилась до 9,9 градуса тепла. Найспекотнішим став 7 липня, коли повітря прогрілося до 34,4 градуса тепла.

Опадів за літній сезон у столиці випало 202 мм, що становить 102% від кліматичної норми. При цьому майже півтори місячні норми зафіксували лише у липні.