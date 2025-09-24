ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Похолодання і заморозки: Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень

Україна, Середа 24 вересня 2025 13:27
UA EN RU
Похолодання і заморозки: Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень Фото: у в жовтні очікуються з похолоданням і заморозками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 - 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

Місячна кількість опадів в жовтні прогнозується на рівні 31 - 77 мм. У Карпатах та горах Криму очікується 51 - 101 мм, що становить 80 - 120% норми.

Осінні зміни

Синоптики наголошують, що заморозки у першій половині жовтня для України є звичним явищем.

Перехід середньої добової температури через позначку +8 градусів у бік зниження відбуватиметься у третій декаді жовтня. У більшості північних областей цей процес розпочнеться вже у другій декаді, тоді як у південних районах та на Закарпатті - у першій декаді листопада.

Середня температура

Дані багаторічних спостережень свідчать, що абсолютний мінімум температури становить 5 - 16 градусів морозу. У північних, центральних, східних областях та в Карпатах подекуди 17 - 23 градуси морозу, а в Криму місцями 0 - 3 градуси морозу.

Абсолютний максимум складає 26 - 34 градуси тепла, у Запорізькій області та Криму до 35 градусів, а на високогір’ї Карпат 20 - 21 градус.

Опади

Середня місячна кількість опадів в жовтні становить 29 - 54 мм. У Карпатах та горах Криму показник становить 64 - 84 мм, на Закарпатті 86 - 106 мм, а на високогір’ї Карпат до 129 мм.

Погода в Україні

Літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

Водночас початок осені в Європі та Україні був теплим. Це дозволило поповнити запаси газу перед опалювальним сезоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"