Общество Образование Деньги Изменения

В заснеженных Карпатах спасли маму с сыном: ГСЧС показала фото

Фото: Из-за ухудшения погоды туристка с сыном не смогли продолжить движение самостоятельно (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

Прикарпатские спасатели эвакуировали туристку и ее несовершеннолетнего сына, которые заблудились вблизи Говерлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

В публикации говорится, что причиной инцидента с туристами стало резкое ухудшение погоды в горах.

"Спасатели Прикарпатья отправились на помощь туристке и ее сыну 2010 года рождения, которые заблудились во время путешествия по Говерле и не смогли самостоятельно продолжить движение", - рассказала ГСЧС.

Спасатели установили координаты пострадавших и постоянно поддерживали связь с туристкой.

Из-за ухудшения погоды туристы не смогли продолжить движение самостоятельно (Фото: t.me/dsns_telegram)

Они также посоветовали тем, кто собирается в горы:

  • проверять прогноз погоды;
  • избегать самостоятельного путешествия по сложным маршрутам;
  • брать с собой заряженный телефон, теплую одежду и запас еды;
  • загрузить мобильное приложение и регистрировать свой маршрут.

 

Снег и похолодание в Карпатах

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Карпатах похолодало и выпал первый снег. В частности, на горе Поп Иван температура воздуха упала до -3°С.

Черногорский хребет покрыло снегом, а порывы холодного ветра восточного и северо-восточного направлений достигают 8-9 м/с.

Ранее РБК-Украина писало, что конец сентября и начало октября в Украине будут сопровождаться холодом и дождями. Осадков следует ожидать почти всем областям, дневная температура преимущественно будет колебаться от +7 до +18 градусов, в октябре возможны заморозки.

К слову, лето в Украине не было жарким - среднемесячная температура воздуха в Киеве в летние месяцы в этом году составляла 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

В то же время начало осени в Европе и Украине не было холодным, что позволило пополнить запасы газа перед отопительным сезоном.

КарпатыГСЧСТуристы