В заснеженных Карпатах спасли маму с сыном: ГСЧС показала фото

Снег и похолодание в Карпатах

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Карпатах похолодало и выпал первый снег. В частности, на горе Поп Иван температура воздуха упала до -3°С.

Черногорский хребет покрыло снегом, а порывы холодного ветра восточного и северо-восточного направлений достигают 8-9 м/с.

Ранее РБК-Украина писало, что конец сентября и начало октября в Украине будут сопровождаться холодом и дождями. Осадков следует ожидать почти всем областям, дневная температура преимущественно будет колебаться от +7 до +18 градусов, в октябре возможны заморозки.

К слову, лето в Украине не было жарким - среднемесячная температура воздуха в Киеве в летние месяцы в этом году составляла 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

В то же время начало осени в Европе и Украине не было холодным, что позволило пополнить запасы газа перед отопительным сезоном.