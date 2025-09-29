Справжня зима у вересні: у Карпатах похолодало до -3 і пішов сніг

У понеділок, 29 вересня, в Карпатах зафіксували перший сніг і відчутне похолодання. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -3°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василя Фіцака .

За його словами, у горах відчутно похолодало, і умови для туристів залишаються складними.

Раніше РБК-Україна писало про прогноз погоди на 29 вересня. В Україні очікуються дощі, вдень температура сягатиме до +18 градусів, у Карпатах вночі близько нуля і можливий мокрий сніг. У Києві теж дощ і від +11 до +13 вдень.

Також ми розповідали, що кінець вересня та початок жовтня в Україні будуть дощовими й прохолодними. Опади накриють майже всі області, температура вдень переважно від +7 до +18 градусів, у жовтні можливі заморозки.