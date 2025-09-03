ua en ru
Незвично теплий вересень у Європі допоможе поповнити запаси газу, - Bloomberg

Брюссель, Середа 03 вересня 2025 14:02
UA EN RU
Незвично теплий вересень у Європі допоможе поповнити запаси газу, - Bloomberg Фото: Погода в Європі у вересні буде дуже теплою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європа зустріне вересень із температурою, вищою за норму. Це допоможе поповнити запаси газу і пом'якшити початок опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Літо триває

Після низки літніх хвиль спеки Європа готується до більш теплого, ніж зазвичай, вересня. За оцінками синоптиків, така тенденція може зберегтися і на початку опалювального сезону в жовтні.

"Ви виходите з особливо теплого літа, і буде важко очікувати чогось іншого, окрім температури хоча б трохи вищої за норму", - зазначив головний метеоролог компанії MetSwift з Лідса Джеймс Пікок.

Прогнози синоптиків

За даними Meteo France, температурний фон вищий за норму може зберегтися до кінця вересня і торкнутися початку зими в Центральній Європі. Це допоможе регіону поповнити запаси газу і знизити ризики нестачі тепла в холодний сезон.

При цьому ймовірність сильної вересневої спеки знижується для Великої Британії та північно-західної Європи. Однак компанія MetDesk прогнозує теплу погоду в Іспанії, Скандинавії та Східній Європі до середини місяця.

Вплив кліматичних факторів

Незважаючи на ймовірність формування Ла-Нінья в Тихому океані, вересень у Європі обіцяє бути теплим. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, це явище може виникнути вже у вересні, але істотно охолодити глобальні температури воно не зможе.

Пікок із MetSwift зазначив, що тепле повітря утримує більше вологи та посилює шторми. "Моделі прогнозів показують дуже вологу картину на найближчий час", - наголосив він.

Опади та водний баланс

Met Office також очікує часті дощі у вересні, але їх буде недостатньо, щоб заповнити дефіцит води після посушливого і рекордно спекотного літа. "Нам дійсно потрібно більше опадів восени і взимку, щоб поповнити річки і водосховища", - заявив метеоролог Met Office Алекс Буркіл.

За даними Федерального морського і гідрографічного агентства Німеччини, зміна сезонів принесе більше циклонів і хмар, але залишкове тепло атмосфери і морів збережеться. При цьому Північне море цього літа показало рекордно високі температури.

Енергетичний аспект

Низький тиск сприятиме посиленню вітрової генерації у Великій Британії, Франції та Скандинавії до середини вересня, зазначив метеоролог MetDesk Бен Девіс.

У Німеччині швидкість вітру покращиться до середини вересня, проте загалом за місяць може виявитися нижчою за середній рівень, додала синоптик MetDesk Емма Патмор.

Погода в Україні

Літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

А середньомісячна температура повітря серпня 2025 року в Києві становила 20,2 градуса тепла, що нижче за кліматичну норму на 0,2 градуса.

